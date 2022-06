Brand in Sickte: Hubschrauber im Einsatz – 6-Jähriger verletzt

Dichter Qualm ist am Montagabend über Sickte aufgestiegen: Im Backhausweg brannte es in einem Wohnhaus.

Im Backhausweg in Sickte ist am Montagabend ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Am späten Abend waren die Löscharbeiten noch im vollen Gange – verschiedene Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde wie auch die Polizei waren im Einsatz. Alarmiert wurden die Polizeibeamten gegen 21.18 Uhr.

Über Sickte breitete sich am Abend weitläufig Rauch durch den Brand aus. Das Feuer war gegen 22.30 Uhr unter Kontrolle, aber noch nicht endgültig gelöscht.

Feuer in Sickte: Sechsjähriges Kind nach Hannover geflogen

Wie Wolfenbüttels Polizei auf Anfrage erklärte, hat sich bei dem Brand ein sechsjähriges Kind verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in eine Klinik nach Hannover. Weitere Angaben konnte die Polizei am Abend noch nicht machen.

Vor Ort hieß es, ein Kind sei von der Feuerwehr aus dem Reihenhaus gerettet worden – und ein zweites sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden.

