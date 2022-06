Ein Hunde-Streit in Wolfenbüttel artete aus (Symbolbild).

Polizei Wolfenbüttel Streit über Hund artet aus: Körperverletzung in Wolfenbüttel

Streitigkeiten über das Anleinen eines Hundes sind in Leinde in eine körperliche Auseinandersetzung ausgeartet. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf dem Gelände des Sportplatzes zunächst zu verbalen Streitigkeiten, dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei sei es zunächst zu einem Streit mit einer Hundebesitzerin bezüglich des Anleinens eines Hundes auf dem Gelände gekommen. Ihr Hund sei während des dort stattfindenden Festes auf Kinder zugelaufen und habe dieses verängstigt.

Ein bislang unbekannter Begleiter der Hundebesitzerin habe dann im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung einen 59-jährigen Mann gegen eine Wand gedrückt, wodurch dieser Schürfwunden davongetragen habe. Anschließend seien die Hundebesitzerin und ihr unbekannter Begleiter mit einem Auto davongefahren, heißt es. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. red

