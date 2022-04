Autofahrerin rammt Transporter im Kreis Wolfenbüttel

Börßum. Da sie wohl wegen tiefstehender Sonne nichts sehen konnte, hat eine Autofahrerin in Börßum im Kreis Wolfenbüttel einen Transporter gerammt.

Auf der Hauptstraße in Börßum (Kreis Wolfenbüttel) übersah eine 56-Jährige einen geparkten Transporter.

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne und aus Unachtsamkeit stieß am Dienstagmorgen die 56-jährige Fahrerin beim Befahren der Hauptstraße in Börßum mit ihrem Auto gegen einen am Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Transporter.

Beide Autos beschädigt abgeschleppt

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge laut Polizei beschädigt. Das Auto der 56-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 3.000 Euro angegeben.

