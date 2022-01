Bürgerverein spendet 1000 Euro an Aha-Erlebnismuseum

In der ersten Woche des neuen Jahres besuchte der Bürgerverein Wolfenbüttel das Aha-Erlebnismuseum in der Lindener Straße 15 in Wolfenbüttel. Der Anlass war laut einer Mitteilung eine Spende von 1000 Euro, die der Bürgerverein 2021 an das Mitmachmuseum überwiesen hatte.

Um einmal zu sehen, wofür das Geld verwendet wurde, erlebten das Vorstandsmitglied Bernd Höfener und die Begleitenden einen Nachmittag in der Mitmachausstellung „Das Superhirn“. „Die Spende ist hier wunderbar angebracht. Man sieht, wie viel Herz und Engagement hier in die Bildungswelt der Kinder investiert wird“, bestätigt Bernd Höfener.

2021 kamen ein Kinder-Labor und Kreativwerkstätten dazu

Trotz vieler coronabedingter Einschränkungen hat sich das Konzept des Aha-Erlebnismuseums im letzten Jahr um ein Kinder-Labor und Kreativwerkstätten erweitert.

