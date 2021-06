Kreis Wolfenbüttel: Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 62-jähriger Rennradfahrer nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße 82 zwischen den Ortschaften Seinstedt und Hornburg (Kreis Wolfenbüttel) zugezogen.

Laut Polizei kam ein in Richtung Hornburg fahrender 36-jähriger Autofahrer auf gerader Strecke mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr den Grünstreifen. Beim anschließenden Versuch wieder in Richtung Fahrbahn zu lenken sei das Auto mit dem in gleicher Richtung vorausfahrenden Fahrer des Rennrades kollidiert.

Rennradfahrer muss mit Rettungshubschrauber abtransportiert werden

Durch den Anstoß sei der Radfahrer auf die Fahrbahn und gestürzt und habe sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Der 62-Jährige sei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Das beteiligte Auto habe abgeschleppt werden müssen. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, hierbei kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei ermittele.

red