Wolfenbüttels Corona-Testzentren nehmen Betrieb auf

Auf dem Jägermeister-Gelände in Wolfenbüttel-Linden wurde ein Corona-Testzentrum eingerichtet.

Das erste Auto stand bereits 70 Minuten vor der offiziellen Öffnung vor dem Corona-Testzentrum auf dem Jägermeister-Gelände in Linden. Ab 14 Uhr kamen dann am Montag etwa alle zwei Minuten weitere Autos auf das Gelände, wo eine Corona-Teststation aufgebaut worden war. Die Testpersonen dürfen dort ihr Auto nicht verlassen. Nach dem Ausfüllen der Personaldaten inklusive des Autokennzeichens auf einem Laufzettel fährt man zunächst weiter zu den beiden Ärzten Dr. Christina und Chris Blome aus Königslutter, die den Coronavirus-Antigen-Schnelltest durchführen. Auch dafür bleibt man im Auto sitzen. Durch das geöffnete Fenster wird getestet. Dafür darf man kurzzeitig die Maske abnehmen. Anschließend wartet man im Auto auf einer der drei eingerichteten Parkzonen auf sein Testzeugnis, ehe man das Gelände wieder verlässt.

Dr. Christina Blome aus Königslutter nahm am Montagnachmittag an der Jägermeister-Teststelle in Linden den Schnelltest vor. Foto: Karl-Ernst Hueske

Vier Stunden zuvor wurde bereits das Testzentrum auf dem Stadtmarkt eröffnet. Dort gab es auch schon eine Warteschlange, ehe das Zelt um 10 Uhr für die kostenlosen Schnelltests geöffnet wurde. Zuvor hatte sich dort Bürgermeister Thomas Pink das Zelt angeschaut und die Abläufe erklären lassen. Gleich am Eingang werden die Daten der Testpersonen erfasst. Dazu ist die Vorlage eines Personalausweises, eines Führerscheins oder der Krankenversicherungskarte erforderlich. „Wichtig ist, dass man auf dem Bild die Person erkennen kann, die sich testen lassen will“, bemerkte Stadtpressesprecher Thorsten Raedlein. Anschließend wird man zum Testen an einen der drei Testplätze geführt. Auf das Testergebnis, das nach etwa 15 bis 20 Minuten vorliegt, muss man anschließend außerhalb des Zeltes warten. Für ältere Mitbürger gibt es aber auch einige Sitzplätze im Zelt. Für die Tests und die Organisation des Testzentrums hat die Stadt eine Event-Firma beauftragt. Unterstützung gibt es zudem von der Bundeswehr.

Bürgermeister Thomas pink schaute sich vor der Eröffnung das Testzentrum auf dem Stadtmarkt an. Bedienstete der Bundeswehr sind dort unterstützend tätig. Foto: Stadt

Das Testzentrum vor dem Rathaus ist auch ein wichtiger Baustein für die Bewerbung der Stadt beim Land als Modellkommune für die Öffnung von Geschäften, so Raedlein. Mit einem negativen Testergebnis soll man künftig in Wolfenbüttels Geschäften einkaufen gehen oder auch in den Außenbereichen der Restaurants Essen und Getränke zu sich nehmen können, so der Plan der Stadt. Allerdings muss die Stadt zunächst noch auf die Antwort des Landes auf die Bewerbung warten.

Getestet wird an der Teststelle Stadtmarkt montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleibt das Zelt geschlossen. Ostersamstag ist das Zentrum jedoch von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Teststelle in Linden ist montags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, berichtete Klaus Gerke, Leiter Krisenmanagement bei Jägermeister. Er ergänzte: „Sollte der Bedarf größer sein als erwartet, so werden wir über eine Erweiterung der Öffnungszeiten nachdenken.“

Warteschlange vor dem Corona-Testzentrum auf dem Wolfenbütteler Stadtmarkt. Foto: Stadt

Ein Test pro Woche ist im Rahmen der Teststrategie des Bundes kostenlos. Das Testangebot richtet sich an alle Bürger, die keine typischen Symptome haben, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten. Bei einem positiven Testergebnis, der auf eine Corona-Infektion hindeutet, wird in Linden gleich ein PCR-Test hinterhergeschoben. Und es geht eine Meldung an das Gesundheitsamt. Für die Mitarbeiter im Testzentrum bedeutet das zudem: Sofort die gesamte Kleidung tauschen.

Kein positiver Test in Linden

Das Testangebot sei ein zusätzlicher Baustein für mehr Sicherheit im täglichen Miteinander, so Gerke. Es sei wichtig, jeden von der Straße zu holen, der sich mit Corona infiziert hat. Das testergebnis aus Linden übermittelte Gerke noch am gestrigen Abend. Personen in 80 Autos wurden getestet. Es gab keinen positiven Befund.