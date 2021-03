Ein Einfamilienhaus in Schöppenstedt ist in Flammen aufgegangen.

Schöppenstedt. Ein Wintergarten eines Einfamilienhauses ist in Brand geraten. Das Haus ist unbewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt.

Schöppenstedt: Feuer in Wohnhaus - Katze tot geborgen

In Schöppenstedt ist in der Nacht zum Montag ein Feuer in einem Wintergarten eines Einfamilienhauses in der Uferstraße ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Gegen 23:50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen drangen in den Wohnbereich ein und schlugen auf das Dach über. Das Haus ist unbewohnbar, verletzt wurde niemand. Die Bewohner - Mann, Frau und Kind - konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist laut Angaben der Feuerwehr noch unklar.

Feuerwehr rettete Katze - für eine andere kam jede Hilfe zu spät

Die Feuerwehr konnte eine Katze retten, eine Katze wurde tot geborgen. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand über zwei Wenderohre der Leiter und mit einem Gelenkmast-Fahrzeug. Insgesamt wurden zwölf Atemschutztrupps eingesetzt.

Brand in einem Wohnhaus in Schöppenstedt Brand in einem Wohnhaus in Schöppenstedt In der Nacht zu Montag, 8. März, brach in einem Wohnhaus in der Uferstraße ein Feuer aus. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Katze starb. Foto: Jörg Koglin

Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die frühen Morgenstunden. Die Familie konnte bei Nachbarn unterkommen und wurde von Notfallseelsorgern betreut.

red