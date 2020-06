Unwetter: Landkreis Wolfenbüttel glimpflich davongekommen

Wolfenbüttel. Kreisbrandmeister Tobias Thurau rechnet auch am Sonntag nicht mit größerem „Unwettergeschehen“ im Kreisgebiet. In Hötzum schlug der Blitz einmal ein.

Hagel, überflutete Keller und Sturmböen wie in anderen Teilen der Region blieben im Landkreis Wolfenbüttel am Sonnabend in weiten Teilen aus. „Es ist sehr glimpflich gelaufen bei uns“, fasst Kreisbrandmeister Tobias Thurau am Sonntagvormittag zusammen. Die Unwetterfront sei hauptsächlich über Baddeckenstedt hinweggezogen, berichtet der Feuerwehrmann. Im restlichen Kreisgebiet könne er nur von einem Blitzeinschlag in ein Gebäude in Hötzum berichten. „So schwer, wie angekündigt, hat es uns überhaupt nicht getroffen“, sagt Thurau. Auch von vollgelaufenen Kellern habe er keine Kenntnis.

