Der Abschluss des ersten Tages des zweitägigen Festes war am Sonnabendabend eine Feuershow vorm Schloss.

Schlossplatz-Eröffnung: Feuershow ist der Höhepunkt am Abend

Mehr als 5000 Menschen haben am Sonnabend die Eröffnung des umgestalteten Wolfenbütteler Schlossplatzes gefeiert. Das teilte die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Am Sonnabendvormittag hatte Bürgermeister Thomas Pink mit einer Festrede den Platz nach umfangreichen Baumaßnahmen offiziell eröffnet. Höhepunkt am Sonnabendabend war eine Feuershow.

Am Sonntag geht das Fest weiter. Weinstände versorgen die Besucher mit edlen Tropfen aus aller Welt. Dazu werden Flammkuchen und Käsespezialitäten gereicht. Hofläden und regionale Anbieter präsentieren sich mit Ständen und bieten Obst, Gemüse und Marmeladen an. Am Sonntag sollen laut Stadt Wolfenbüttel andere Händler vor Ort sein. Deswegen lohne sich ein zweiter Besuch.

Von 11 bis 14.30 Uhr treten am Sonntag Crepes Sucette auf. Ab 15 bis 18 Uhr sorgen Andy Bermig mit BeJane für Stimmung vor dem Schloss.

Das Weinfest findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.

Einweihung des Wolfenbütteler Schlossplatzes