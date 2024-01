Berlin. Die Zahl der Mogelpackungen ist 2023 auf einen Rekord gestiegen. Das Sieger-Produkt hat beim Markenwechsel versteckt den Preis erhöht.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat in Supermärkten und Discountern im vergangenen Jahr erstmals 104 Lebensmittel und Drogerieartikel wegen verdeckter Preiserhöhungen zu Mogelpackungen ernannt. Das sind 37 Prozent mehr als 2022, damals waren es 76 Produkte. Betroffen sind vor allem Süßwaren, Fertigprodukte, aber auch vegetarische Lebensmittel. Oft wurden Füllmengen verringert, bei gleichbleibenden Preisen. Nun haben rund 21.000 Verbraucher in einer Online-Abstimmung unter fünf Artikeln die Mogelpackung des Jahres gewählt: die Brotchips Tuc Bake Rolls des Unternehmens Mondelez.

Mondelez setzt auf den sogenannten Markenwechsel-Trick. Der Konzern bietet seit 2023 Brotchips nicht mehr unter seiner Marke 7days an, sondern unter Tuc mit weniger Inhalt. Dadurch sind die Bake Rolls mit Meersalz um mindestens 127 Prozent teurer geworden, so die Verbraucherzentrale. Der Inhalt schrumpfte von 250 auf 150 Gramm, der Verkaufspreis kletterte von 1,39 Euro auf 1,89 Euro. Bei manchen Händlern kostet das Produkt schon 1,99 Euro. Das Aussehen, die Rezeptur und die Nährwerte der Brotchips haben sich, abgesehen vom Salzgehalt, dabei praktisch nicht verändert.

„Mit diesem dreisten Marketingtrick führt der Milliardenkonzern Mondelez seine Kundinnen und Kunden an der Nase herum und schröpft sie nach allen Regeln der Kunst“, kritisiert der Lebensmittelexperte Armin Valet von der Hamburger Verbraucherzentrale. Der Verbraucherschützer fordert endlich konkrete Schritte der Politik: „Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, schützt die Politik Verbraucherinnen und Verbraucher nicht vor den Tricksereien der Unternehmen“, meint Valet.

Preise: Packungen sollten randvoll gefüllt sein

Hersteller müssten verpflichtet werden, ihre Packungen prinzipiell bis zum Rand zu füllen, fordert Valet. Damit hätten nicht nur die Füllmengentricksereien ein Ende, sondern es würden auch viele wertvolle Verpackungsressourcen eingespart. „Derzeit sind in der Regel bis zu 30 Prozent Luft in der Packung erlaubt, in manchen Fällen sogar mehr.“ Auch Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) bezeichnet Mogelpackungen in Zeiten hoher Inflation als „großes Ärgernis“. Das Verbraucherschutzministeriums (BMUV) hat dazu eine Gesetzesnovellierung vorgeschlagen, wonach bei verringertem Inhalt auch die Verpackung eines Produkts schrumpfen soll, das allerdings von der FDP blockiert wird.

Zudem sollten Unternehmen verpflichtet werden, Mengenreduzierungen auf den Packungen anzugeben. „Eine Kennzeichnung der alten und neuen Füllmenge sowie der prozentualen Reduzierung auf der Packung wäre die beste Lösung“, so Valet.

Preise: Mit diesen Tricks werden Preise indirekt erhöht

Das sind laut Verbraucherzentrale die beliebtesten Tricks von Lebensmittelindustrie und Handel, um Preise verdeckt zu erhöhen: