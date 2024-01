Braunschweig. Am Montag streiken die Landwirte in Braunschweig. Wo es zu Verkehrsstau in und um die Stadt herum kommen kann, lesen Sie hier.

Die Landwirte protestieren erneut in der Braunschweiger Innenstadt. Am Montag, 8. Januar, kann es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommen. An welchen Straßen und Autobahnzufahrten es sich stauen kann und in welchem Zeitraum Autofahrer geduldig sein müssen, haben wir hier zusammengefasst.