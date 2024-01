Braunschweig. Die Kfz-Steuerbefreiung kann bleiben. Die Ampelregierung will die Steuererleichterung für Agrardiesel aber schrittweise zurückschrauben.

Erst im Dezember fuhren 220 Traktoren im Konvoi durch die Braunschweiger Innenstadt. Am Montag, 8. Januar, protestieren Landwirte aus der Region in einer „Aktionswoche“ erneut gegen den Beschluss der Ampelregierung. Dieser sah bis Donnerstagnachmittag die Streichung der Steuererleichterung für Agrardiesel und landwirtschaftlich genutzte Kraftfahrzeuge vor. Wir beantworten Fragen rund um das Thema der jüngsten Änderungen im Beschluss und befragen zudem Karl-Friedrich Wolff von der Sahl, Vorsitzender des Landvolks in Braunschweig, was auf die Bäuerinnen und Bauern zukommen könnte.