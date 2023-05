Strom- und Gasversorgung Trotz Krisen: Avacon erwirtschaftet 2022 sattes Plus

Stellt den Geschäftsbericht 2022 bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch vor: Vorstands- und Finanzchef Marten Bunnemann

Helmstedt. Das Energieunternehmen aus Helmstedt will künftig vor allem in Erneuerbare Energien investieren. In Salzgitter entsteht ein Netzdatencenter.