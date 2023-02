Gaspreis aktuell: Der Preis pro kWh Gas heute am 16. Februar

Scholz: "Wir können die Gasversorgung in Deutschland gewährleisten"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Samstag in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern ein weiteres schwimmendes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) eingeweiht. Dies trage dazu bei, "dass die Energieversorgung gesichert bleibt", sagte Scholz.

