Pelletspreise 2023: Prognose & Preisentwicklung für Holzpellets

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind die Energiepreise in Deutschland stark gestiegen

Gas und Öl sind besonders teuer

Holzpellets sind eine Alternative – doch auch ihr Preis hat sich verändert

Wie haben sich die Pelletspreise entwickelt und wie sehen die Prognosen aus?

Die Energiepreise sind in Deutschland im Jahr 2022 explosionsartig gestiegen. Gas und Öl waren zeitweise so teuer wie nie zuvor – viele Menschen sehen sich deshalb nach alternativen Energieträgern um. Eine Möglichkeit: Holzpellets. Immerhin rund 650.000 Pelletheizungen gibt es in Deutschland bereits – Tendenz steigend. Doch auch das Heizen mit Holz bleibt von den hohen Preisen am Energiemarkt nicht verschont. Wir zeigen, wie die Pelletspreise entstehen, wie sie sich entwickelt haben und welche Prognosen es für 2023 gibt. Lesen Sie auch: Heizen ohne Gas und Öl – Was können Radiator, Heizlüfter und Co.?

Holzpellets – Was ist das eigentlich?

Heizen mit Resten? Mit Holzpellets geht das. Sie bestehen zum Großteil aus Abfällen aus Sägewerken und nicht verwertbarem Industrieholz. Das alles wird in speziellen Maschinen zu stäbchenförmigen Pellets gepresst, die in der Regel einen Durchmesser von Maximal 25 Millimetern haben. Zur Energiegewinnung werden die Holzpellets dann in privaten Heizungsanlagen oder in Kraftwerken verbrannt.

Der Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Holzheizung ist, dass die Pellets – ähnlich wie Gas oder Öl – automatisch in den Ofen geleitet und dort verbrannt werden. Es ist also nicht nötig, regelmäßig Holz nachzulegen. Beim Transport der Pellets kann allerdings ein Geräusch entstehen, dass manche Menschen stört.

Heizen mit Holz: So entstehen die Pelletspreise

Die Tatsache, dass Holzpellets zum Teil aus Abfällen und Resten gefertigt werden, schlägt sich auch im Preis nieder: Um eine Kilowattstunde (kWh) Energie zu erzeugen, müssen Besitzerinnen und Besitzer eine Pelletheizung rund 1,5 Cent weniger für den Energieträger zahlen als bei Gas.

Doch auch die Pelletpreise sind infolge der aktuellen Krise stark gestiegen. Gründe dafür sind die durch den Krieg in der Ukraine erhöhten Energiekosten, die sich auch auf die Pelletproduktion auswirken. Zusätzlich ist die Nachfrage gestiegen, weil mehr Menschen auf fossile Energieträger verzichten wollen. Auch das treibt den Preis in die Höhe.

Pelletspreise vom 26. Januar: Der aktuelle Preis pro Tonne Pellets

Sollte man jetzt kaufen? Die aktuellen Pelletspreise von heute (26. Januar) finden Sie hier.

