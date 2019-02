Nord-LB gerettet – Landessparkasse wird mittelfristig selbständig

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, links) und Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) äußern sich am Freitag in Berlin zur Lage der Nord-LB in Hannover.

Niedersachsens Landesregierung hat sich hinter den Rettungsplan des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes für die Norddeutsche Landesbank (Nord-LB) gestellt.

„Die heutige Richtungsentscheidung ist die beste aller möglichen Varianten“, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Weil bedauerte zwar die im Detail noch nicht absehbaren Auswirkungen auch dieser Variante auf die Arbeitsplätze der Nord-LB. „Es handelt sich aber unter den gegebenen Bedingungen auch insofern um die beste Lösung“, sagte Weil.

Die Sparkassen-Seite will bis zu 1,2 Milliarden Euro für die Neuaufstellung der Nord-LB zur Verfügung stellen. Niedersachsen stellte nach einer Sitzung der Landesregierung am Freitag eine Kapitalzufuhr von bis zu 1,5 Milliarden Euro sowie „weitere Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalquoten“ in Aussicht. Damit sind Garantien von bis zu einer weiteren Milliarde Euro gemeint. Damit stünden vom Land insgesamt 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Landesbank soll insgesamt einen Kapitalbedarf von rund 3,5 Milliarden Euro haben.

„Die neue Nord-LB wird wesentlich kleiner, regionaler und robuster sein“, erklärte Weil weiter. Laut Landesfinanzminister Reinhold Hilbers (CDU) soll die Bilanzsumme von derzeit rund 150 Milliarden Euro auf rund 100 Milliarden Euro sinken. Zudem strebt die Nord-LB eine Eigenkapitalquote von 14 Prozent an. Insbesondere faule Schiffskredite hatte die Bank in eine Schieflage gebracht. Die will sie nun in zwei Transaktionen verkaufen: Einmal wird mit dem US-Finanzinvestor Cerberus über ein Schiffskredite-Paket verhandelt, ungefähr die andere Hälfte der faulen Kredite möchte die Bank laut Hilbers selbst „wertschonend“ abbauen.

Dem Angebot der Privatinvestoren Cerberus und Centerbridge zu einem Einstieg in die Nord-LB erteilte das Land aber mit der Entscheidung für den Sparkassen-Plan eine Absage. Die Braunschweigische Landessparkasse BLSK soll offenbar aus der Landesbank herausgelöst werden. „Die Bereitschaft besteht, die Braunschweigische Landessparkasse in eine andere Trägerschaft und in die Unabhängigkeit weiterzuleiten“, erklärte Weil unserer Zeitung. Dies sei „Teil des Konzepts“.

Die Landessparkasse ist mit ihren rund 700 Mitarbeitern als teilrechtsfähige Anstalt in der Nord-LB organisiert. Ihre Eigenständigkeit bedeutet, dass sie zum Beispiel die Hoheit über das Personalwesen und die Kreditvergabe gewinnt – beides liegt nun in den Händen der Nord-LB. Während bei der Nord-LB mit einer Reduktion der Bilanzsumme auch der Abbau von Arbeitsplätzen einhergeht, findet „nach unserem Kenntnisstand in der Landessparkasse kein Personalabbau statt“, sagte Verdi-Sekretär Freddy Pedersen, der auch im Aufsichtsrat der Nord-LB sowie im Verwaltungsrat der BLSK sitzt, unserer Zeitung. „Je eigenständiger die Landessparkasse, desto mehr Personal“, meinte Pedersen.