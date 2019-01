Die neue Generation des Porsche-Klassikers 911 feierte im November 2018 in den USA Weltpremiere.

Porsche zeigt sich selbst beim Kraftfahrt-Bundesamt an

Kurz nachdem Volkswagens Abgas-Manipulationen bekannt geworden waren, hat die Konzerntochter Porsche möglicherweise falsche Angaben zum Verbrauch und damit CO 2 -Ausstoß gemacht. Die Stuttgarter zeigten sich am Donnerstag selbst beim Kraftfahrt-Bundesamt an, wie unsere Zeitung erfuhr.

Betroffen ist der Porsche 911 der Baujahre 2016 und 2017. Aufgefallen sind „Themen“, wie der Autobauer es nennt, bei internen Untersuchungen. Das erklärte ein Sprecher am Abend auf Anfrage. „Im konkreten Fall geht es um Abweichungen bei der Ermittlung von Windwiderstandswerten und entsprechende Berichte, die den zuständigen Behörden übermittelt wurden.“

Nach Informationen des „Spiegel“, der zuerst berichtet hatte, wurde bei den Verbrauchsmessungen für die Typgenehmigung ein falscher Wert für den Luftwiderstand verwendet. Fahrzeugspezifische Werte werden auf dem Prüfstand ermittelt.

Der Sachverhalt werde derzeit noch untersucht, so der Unternehmenssprecher. Doch Porsche sehe es als Selbstverständlichkeit an, die Behörden aktiv zu informieren. Das Unternehmen setze die internen Untersuchungen in enger Abstimmung mit den Behörden fort.

Mögliche Folgen von deutlich überhöhten Werten wären Strafen oder Steuer-Nachforderungen. Der Fall hat zunächst nichts mit dem Diesel-Skandal zu tun, wie der Porsche-Sprecher betonte: „Zu beachten ist, dass das Problem nicht im Zusammenhang mit Themen steht, die die Motorsteuerungssoftware betreffen.“ Mit Letzterer hatte der VW-Konzern Stickoxid-Werte manipuliert.