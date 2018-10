„Eine Retourkutsche für Auto-Industrie“

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will keine Bußgelder für die Fehler der Vergangenheit verhängen, bekräftigte er am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Bundestag zu Diesel-Fahrverboten. „Unser Konzept sind nicht Strafen und Verbote, unser Konzept sind Anreize und Förderungen und die...