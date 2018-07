VW verzeichnet Rekord-Halbjahr

Trotz Abgas-Skandal machte Volkswagen seinem Titel als größter Autobauer der Welt in der ersten Jahreshälfte alle Ehre. Von Januar bis Juni dieses Jahres lieferte der Konzern mehr als 5,5 Millionen Fahrzeuge aus – so viel, wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte in einem ersten Halbjahr. „In...