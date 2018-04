Marke VW fährt auf Rekordkurs

Die Party geht weiter. Die Marke Volkswagen hat nach eigenen Angaben in den ersten drei Monaten weltweit so viele Autos verkauft wie in keinem ersten Quartal zuvor. In Summe fanden knapp 1,53 Millionen VW-Modelle einen Käufer, 5,9 Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres. Im zurückliegenden...