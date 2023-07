Unwetter: Downburst hat verheerende Kraft – so entsteht die Fallbö

Wenn nach einem heftigen Gewitter schwere Sturmschäden zu beklagen sind, ist schnell von einem Tornado oder zumindest einem Mini-Tornado die Rede. Dabei ist in einer Vielzahl der Fälle ein anderes Wetterphänomen verantwortlich: der Downburst. Zu einem solchen könnte es am Montagabend auch bei dem Unwetter in Berlin gekommen sein, allerdings in abgeschwächter Form.

Unter einem Downburst verstehen Meteorologen eine enorme Fallbö aus einer Gewitterwolke. Sie entsteht, wenn Niederschlag wie Regen oder Hagel mit hoher Geschwindigkeit aus einer Wolke austritt und dabei Luft mit sich reißt. Der Abwind wird dabei extrem stark beschleunigt und läuft am Boden auseinander.

Downbursts: Warum sie so gefährlich sind

Ursache für die Beschleunigung ist meist eine trockene Luftschicht im mittleren Wolkenniveau. Die Beschleunigung erfolgt durch die Verdunstung des Niederschlags in der wärmeren und trockenen Luftschicht, erklärt der Meteorologe Matin Puchegger. Dieser werde dadurch Energie entzogen, sie kühle schlagartig ab und stürze mit enormer Wucht dem Boden entgegen.

Von einem Downburst sprechen Experten erst ab Windspitzen von 119 km/h. Die erste Beschreibung eines Downbursts erfolgte durch den japanischen Sturmforscher Tetsuya Theodore Fujita im Jahr 1974. Die auftretenden Böen in einem Downburst erreichen Orkanstärke, oft im Bereich von 120 bis 140 Kilometern pro Stunde.

Downbursts: Unterschiede zum Tornado

Im Extremfall könnten aber sogar Geschwindigkeiten von 180 bis 200 Stundenkilometern erreicht werden. Downbursts richten in der Fläche oftmals erhebliche Schäden an und sind auch für Flugzeuge eine große Gefahr.

Downbursts treten in Mitteleuropa vor allem im Sommer auf. Weitaus seltener sind Tornados, bei denen warme Luft in die Gewitterwolke hineingesaugt wird und sich in einem Wirbel nach oben schraubt. Dabei entstehen Windgeschwindigkeiten von bis zu 400 km/h, in Einzelfällen sogar mehr. (tok)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de