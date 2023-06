Fotos drucken: Cewe, Lidl & Co. – Das sind die besten Online-Anbieter

Berlin. Wer Urlaubsfotos nicht am Bildschirm angucken will, muss sie auf Papier drucken oder ausdrucken lassen. Fünf Internet-Anbieter im Test.

Was wären Fotos, die auf der Festplatte verstauben? Voll zur Geltung kommen diese erst ausgedruckt. IMTEST hat fünf Anbieter getestet.

Freizeit und Technik Cewe, Lidl & Co.: Die besten Online-Anbieter für Fotoabzüge

Während man früher Filmrollen im Drogerie- oder Fachmarkt abgegeben hat und im Anschluss auf erkennbare Fotografien von Familienfeiern oder Ausflügen hoffen musste, hat sich dahingehend einiges verändert. Fotoabzüge sind das Kernprodukt zahlreicher Online-Anbieter. Sie bekommen Dateien, drucken Abzüge und schicken diese zurück.

Nun könnte man meinen, dass es wenig Unterschied macht, welchen Dienstleister man für seine Abzüge in Anspruch nimmt. Doch gerade, wenn es um Bilder geht, lohnt sich ein genauer Blick auf Konditionen, Bedienung und Qualität. IMTEST, das Verbrauchermagazin der FUNKE Mediengruppe, hat fünf Anbieter getestet.

Fotos ausdrucken: Eine gute Vorbereitung hilft

Für ein optimales und vor allem schnelles Ergebnis bei der Nutzung von Online-Diensten für Fotoabzüge sollte ein Hauptaugenmerk auf der Vorbereitung liegen. Damit gemeint ist einerseits das Vorsortieren und separate Speichern der gewünschten Fotografien. Andererseits lohnt es sich, den Bilddateien einen sprechenden Namen zu geben, beispielsweise „Sardinien_2023_Strand1“. Dadurch fällt das Zuordnen hinterher leichter, sei es beispielsweise für die Gestaltung eines Fotobuchs oder -kalenders.



Lesen Sie auch: Die besten Kompaktkameras für hochwertige Fotos und Videos

Bei der Software gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man editiert seine Fotoabzüge direkt im Browser oder lädt dafür ein Programm herunter. Abgesehen von PosterXXL bieten alle Hersteller eine solche kostenlose Software an. In der Download-Variante gibt es deutlich mehr Möglichkeiten für die Bildbearbeitung, während man in der Browser-Version lediglich die Fotos und das zugehörige Format auswählen, Bildrahmen hinzufügen sowie Zuschnitte und 90-Grad-Rotationen vornehmen kann.

Matt oder glänzend, fixes oder variables Format?

Und ab ins Album: Wer Fotos ausdrucken will, kann dafür einen Online-Anbieter beauftragen. Foto: istock / iStock

Alle Dienste bieten sowohl glänzende als auch matte Papierqualität an. Cewe geht einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit – gegen einen Aufpreis ist Recycling-Fotopapier im Angebot. Neben der Papierqualität muss man vor allem eine Wahl bei dem Fotoformat treffen. Wichtig ist hierbei der Unterschied zwischen fixen und variablen Fotoformaten.

Fixe Formate stammen aus der analogen Fotografie und sind typischerweise 9 mal 13, 10 mal 15 oder 13 mal 18 Zentimeter groß. Fotografiert man jedoch mit einem anderen Seitenverhältnis, beispielsweise auf dem Smartphone, sollte man besser ein variables Fotoformat wählen, bei welchem sich die lange Seite automatisch anpasst und kein Bildinhalt abgeschnitten wird. Sobald auch das Format steht, kann bei Cewe, Pixum und Lidl Fotos eine automatische Bildkorrektur angewandt werden – alternativ kann man in den Editor-Modi selbst Hand anlegen, was Kontrast, Helligkeit und Co. betrifft.

Die Kosten und die Preisaufschläge

Im Warenkorb angelangt, wartet mitunter eine unangenehme Überraschung: Denn Cewe und Pixum veranschlagen für eine geringe Anzahl an Abzügen höhere Preise als zunächst angepriesen. Häufig gilt dieser Preis erst ab einer Abnahme von 100 Abzügen. Eine generelle Mindestabnahme verlangt nur Lidl Fotos, hier müssen mindestens 20 Abzüge bestellt werden.

Betrachtet man die Gesamtkosten, ergeben sich ebenfalls Unterschiede. Pixum und Medion Foto erheben mit 3,99 Euro und 3,45 Euro die höchsten Liefergebühren, während Cewe und Lidl Fotos nur 1,99 Euro für den Versand berechnen. Die Anbieter geben für die Versanddauer einen Zeitraum von etwa fünf Werktagen an, wobei Cewe dies als Einziger im Test mit zwei Werktagen deutlich unterboten hat.



Von der Qualität her können sich die Bilder sehen lassen – bis auf die Lieferung von Medion Foto, bei der einer der fünf Testabzüge gänzlich fehlte und ein weiterer beschädigt war. Ansonsten waren die Qualitätsmerkmale je nach Anbieter unterschiedlich.

So lieferten Pixum und Medion Foto sehr gute Ergebnisse bei den Details, während Cewe für das beste Farbergebnis sorgte. Nicht zuletzt wurde ein Blick auf die Formattreue gelegt, wobei es bei Cewe, Pixum und Lidl Fotos zu einer Abweichung von vier Millimetern bei einem Format von elf Zentimetern an der kurzen Seite kam.

Wer ist der Beste? Das Fazit

Bei genauer Betrachtung erkennt man Unterschiede zwischen den Anbietern. Vor allem unterscheiden sich Versandkosten wie auch Stückkosten pro Abzug. Bei der Qualität punkten die Anbieter bei jeweils anderen Kriterien, sodass hier kein eindeutiger Favorit hervorgeht. Insgesamt bietet Cewe den besten Mix und gewinnt den Test.

1. Platz: Premium Fotoabzüge – Cewe

Preis: ab 0,17 Euro

Etwas teurer Preis, dafür sehr gute Bildqualität, gegen Aufpreis ist der Druck auf Recyclingpapier möglich

+ Sehr umfangreiche Software, Abholung bei Handelspartnern, etwa dm oder Edeka, möglich.

- Preisaufschlag bei geringer Menge, Bildformat weicht ab.

ERGEBNIS: gut (1,6)

2. Platz: Premium Fotos – Pixum



Preis: ab 0,17 Euro

Sehr gutes Farbspektrum, Bearbeitung und Bestellung auch per App möglich. Mit 3,99 Euro recht teurer Versand.

+ Sehr gute Details und Farben, sehr einfache Bedienung.

- Etwas große Verpackung,Abweichung beim Bildformat.

ERGEBNIS: gut (2,4)

3. Platz: Fotoabzüge – Medion Foto

Preis: ab 0,08 Euro

Abgesehen von der fehlerhaften Lieferung sehr gute Kontraste und Details. Beste Formattreue der Testkandidaten.

+ Qualitativ sehr gut hinsichtlich Details und Kontrasten.

- Im Test fehlte ein Abzug, ein anderer war beschädigt.

ERGEBNIS: gut (2,4)

4. Platz: Fotoabzüge – Lidl Fotos



Preis: ab 0,07 Euro

Geringste Kosten pro Abzug, auch beim Versand spart man Geld. Dafür jedoch auch schlechterer Detailgrad der Bilder.

+ Fünf Formate zur Auswahl, automatische Bildoptimierung möglich.

- Mindestmenge von 20 Abzügen erforderlich für eine Bestellung.

ERGEBNIS: befriedigend (2,6)

5. Platz: Fotoabzüge – PosterXXL



Preis: ab 0,09 Euro

Keine Software, der Bestellvorgang erfolgt direkt im Browser. Weiße Versandtasche sorgt für diskreten Versand.

+ Umfangreiche Funktionen, geringe Abweichung des Bildformats.

- Nur drei Formate zur Auswahl, kein Dateiname auf Rückseite.

ERGEBNIS: befriedigend (2,6)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de