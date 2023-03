Schon wieder! VfL-Frauen im DFB-Pokal bei Bayern München

Der Weg zum neunten DFB-Pokal-Erfolg in Serie führt für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg über Bayern München – schon wieder. Zum siebten Mal in Serie gibt’s dieses Duell, zum sechsten Mal steht diese Partie vor dem Finale an, und vier von fünf Mal mussten die Wolfsburgerinnen in München bestehen.

Das ergab die Auslosung am Sonntag durch Glücksfee Mirko Slomka. Es ist also mal wieder die unglücklichste Konstellation aus Wolfsburger Sicht, inklusive weiter Auswärtsreise mitten in der heißen Saisonphase, wenn der VfL gegen Paris St. Germain das Halbfinale in der Champions League erreichen sollte.

Doch bei den Grün-Weißen werden sie es nehmen, wie es kommt. Schließlich haben sie es in den vergangenen sechs Jahren auch geschafft, sich durchzusetzen, haben im Pokal die vergangenen 43 Spiele gewonnen. Im zweiten Halbfinale empfängt RB Leipzig den SC Freiburg. Die Partien steigen vom 15. bis 17. April.

