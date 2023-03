VfL-Frauen gegen Paris St. Germain in der VW-Arena

Alexandra Popp und die VfL-Fußballerinnen ziehen in der K.o.-Phase der Champions League vom AOK-Stadion wieder in die VW-Arena um. Dort wird am Donnerstag, 30. März, um 18.45 Uhr das Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain angepfiffen.

Selten dürfte man bei den VfL-Fußballerinnen der zeitgenaue Ansetzung der Männer-Bundesliga durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) so sehr entgegengefiebert haben wie jetzt. Seit Freitagvormittag ist klar: Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bestreitet ihr Liga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag, 1. April, um 15.30 Uhr. Für die VfLerinnen heißt das: Das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League (und auch ein mögliches Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern oder Arsenal) gegen Paris St. Germain am Donnerstag, 30. April, um 18.45 Uhr steigt in der großen VW-Arena und nicht im AOK-Stadion.

Hätte die DFL das Augsburg-Spiel auf Freitagabend angesetzt, wäre es logistisch schwierig geworden. Der VfL hatte nach der Ansetzung des Königsklassen-Termins für die Frauen bei der DFL den expliziten Wunsch hinterlegt, nicht am Freitag gegen Augsburg spielen zu müssen, um den VfLerinnen den Umzug ins große Stadion (30.000 Zuschauer) zu ermöglichen.

Stroot: Wir freuen uns extrem

Hinter den Kulissen hatte man daher mit der nun erfolgten DFL-Entscheidung fest gerechnet, in die offiziellen Planungen mit Ticketverkauf konnte der Klub allerdings noch nicht einsteigen. Der Uefa hätten die Wolfsburgerinnen den Spielort eigentlich schon längst melden müssen, doch der Kontinentalverband gewährte eine Ausnahme, da er natürlich ein großes Interesse daran hat, dass die K.o.-Spiele der Königsklasse in den großen Stadien der Männer ausgetragen werden. Das Hinspiel in Paris findet ebenfalls im Parc de Princes statt, wo für gewöhnlich Lionel Messi und Co. zaubern.

Tommy Stroot sagt: „Wir freuen uns extrem! Wir wissen, wie sehr der Verein sich bemüht hat, das möglich zu machen. Ich bin froh, dass der Verein die Geduld bewahrt hat, das ist nicht selbstverständlich.“ Der Coach der VfLerinnen meinte weiter: „Da war der komplette Wille da, das im Rahmen der Abhängigkeiten, die es mit der DFL gibt, möglich zu machen.“

Auch Männer-Spieltage 27 und 28 zeitgenau terminiert

Unter Stroot waren die Umzüge eine reine Erfolgsgeschichte: Vier Mal spielte das Team seit seinem Antritt im Sommer 2021 in der VW-Arena, feierte vor großen Kulissen Siege gegen den FC Arsenal (2:0 vor 11.300 Fans), den FC Barcelona (2:0 vor 22.057 Fans), Bayern München (2:1 vor 21.300 Fans) und Eintracht Frankfurt (5:0 vor 14.000 Fans). Der Coach sagt: „Die Stadien ähneln sich von den Abläufen sehr. Wir spielen wirklich gerne in der VW-Arena, wenn es möglich ist.“

Die DFL hat darüber hinaus auch die Spieltage 27 und 28 zeitgenau terminiert. Am Sonntag, 9. April, spielen die VfL-Profis um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach, am Sonntag, 16. April, um 19.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen.

