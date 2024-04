Wolfsburg. Der ausgeliehene Stürmer lief bisher unter der Kategorie Fehlgriff. Unter dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl bekommt er eine Chance.

94 Minuten – so lange stand Amin Sarr in den ersten Monaten bis zur Winterpause für den VfL Wolfsburg insgesamt auf dem Rasen. In Summe nicht mehr als ein komplettes Fußballspiel hatte der Sommerneuzugang des Fußball-Bundesligisten für die Grün-Weißen bestritten. Nicht bundesligareif, Fehlgriff, Missverständnis. Das waren die Schlagworte, mit denen der Schwede schnell belegt wurde. Doch der 22-Jährige scheint die Kurve doch noch zu kriegen. Kurz vor seiner Entlassung attestierte Ex-Coach Niko Kovac dem Angreifer eine gute Entwicklung und gab ihm mehr Einsatzzeit. Und beim 2:0-Erfolg am Samstag bei Werder Bremen setzte auch Nachfolger Ralph Hasenhüttl auf die Sommer-Leihgabe und beförderte ihn prompt in die Startelf.

Es war der erste Auftritt von Sarr in der Anfangsformation der Wolfsburger überhaupt und er sollte bis zur 83. Minute dauern, in der er für Jonas Wind raus musste. Zuvor hatte der Stürmer lediglich einmal eine ganze Halbzeit gespielt. Das war gegen Bayer Leverkusen, vor fast einem halben Jahr. „Es war ein besonderes Gefühl, mit den Teamkollegen von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Ich habe versucht, den Moment zu genießen, weil ich wirklich lange und hart dafür gearbeitet habe“, sagt Sarr im Rückblick auf die Werder-Partie. „Ich wollte nicht zu viel nachdenken, sondern einfach Spaß haben“, beschreibt er seine Herangehensweise.

Bei Werder Bremen spielte Amin Sarr endlich von Anfang an für Wolfsburg

Spaß dürfte der Mann aus Malmö allein schon aufgrund des Ergebnisses gehabt haben. Es war der erste Sieg für die Mannschaft im laufenden Jahr, nach zuvor elf Begegnungen ohne Dreier für das Team. Und er war mittendrin – wenngleich sich Sarr in Bremen nur selten in den Vordergrund spielen konnte. Eine Torszene hatte der Profi nach rund zehn Minuten aus dem Gewühl heraus. Ansonsten blieb er eher unauffällig.

So viele Punkte wie möglich möchte der Schwede in den abschließenden sieben Saisonspielen mit der Mannschaft holen. Dann müsse man weitersehen, sagt er. Bei Nachfragen zu seiner persönlichen Zukunft hält sich der ohnehin nicht übermäßig redselige Fußballer mit Antworten noch mehr zurück. Das sei Sache der Vereine, sagt er nur kurz und will sich an Gedankenspielen nicht beteiligen. Bei Olympique Lyon hat der aus Frankreich ausgeliehene Offensivmann noch einen Vertrag bis 2027. Dass er dorthin zurückkehrt, gilt aber als unwahrscheinlich. Nachdem Sarr im Januar 2023 vom niederländischen SC Heerenveen für eine Ablöse von 11 Millionen Euro nach Frankreich gewechselt war, schaffte er es dort nicht zum Stammspieler.

Schwedischer Angreifer meint: Schritt in die Fußball-Bundesliga war trotzdem richtig

Ähnlich erging es dem Angreifer trotz des Lichtblicks in Bremen nun auch in Wolfsburg. Als Fehler bewertet Sarr den Schritt in die Bundesliga dennoch nicht. „Ohne diesen Schritt hätte ich vieles nicht gelernt. Und ich habe in den letzten Monaten vor allem über mich selbst viel gelernt“, sagt der Spieler. Eine Erkenntnis sei gewesen: In jedem Training gelte es das Maximum zu geben, stets der Beste sein zu wollen und die Übungseinheiten mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie Spiele anzugehen. In der Bundesliga gehe es intensiver zu als in Frankreich.

Vor allem in den Wochen vor der Winterpause, als ihn Knieprobleme zu einer Pause zwangen, half Amin Sarr auch sein Zwillingsbruder Lamin durch die schwere Zeit. „Menschen, die keinen Zwillingsbruder haben, können nicht verstehen, wie eng das Band ist“, berichtet der Profi. Praktisch jeden Tag spreche er mit seinem Bruder, dessen Name kulturellen Ursprüngen entspringt: Sarrs Vater ist Senegalese und in Gambia aufgewachsen. Dort ist Lamin ein üblicher Name für den Erstgeborenen. „Amin kam noch dazu, weil es ein schöner Name ist und ähnlich klingt“, erklärt der Spieler. Lamin Sarr ist hingegen anders als sein Bruder für das Toreverhindern zuständig: Als Schlussmann steht er beim schwedischen Drittligisten Lunds BK unter Vertrag.

Mehr wichtige Nachrichten zum VfL Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was bei den Männern und Frauen des VfL Wolfsburg passiert: