Wolfsburg. Der Mittelfeldspieler will „über 2025 hinaus“ beim VW-Klub bleiben, er wäre dann zehn Jahre hier und dürfte in die VfL-Top-10 aufsteigen.

Zwei Wochen nach seinem 30. Geburtstag macht Yannick Gerhardt Nägel mit Köpfen in Sachen Zukunftsplanung. Der Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig, das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Gerhardt bleibt dem VW-Klub „über 2025 hinaus“ erhalten. Eine genaue Laufzeit wurde nicht mitgeteilt.

Marcel Schäfer: „Dass sich einer unserer dienstältesten Spieler so klar zum Verein bekennt, ist ein starkes Signal für die Zukunft. Yannick steht nicht nur auf dem Platz für Leidenschaft und Zuverlässigkeit, er verkörpert auch abseits des Rasens eindrucksvoll die Werte des Klubs und identifiziert sich voll und ganz mit unserem Weg.“

Gerhardt: „Ich habe beim VfL bislang unheimlich spannende und intensive Jahre verlebt, dennoch ist mein Weg hier noch lange nicht zu Ende. Es versteht sich von selbst, dass ich mich in Wolfsburg unheimlich wohlfühle. Und gerade jetzt, in sportlich unruhigen Zeiten, fühlt es sich toll an, dieses Zeichen setzen zu können. Ich freue mich riesig, auch in Zukunft Teil dieses Teams zu sein.“

2016 war der damals 22 Jahre alte Gerhardt vom 1. FC Köln in die VW-Stadt gewechselt. Mehr als 13 Millionen Euro Ablöse soll er damals gekostet haben. Seither gehört der laufstarke Linksfuß immer mal etwas mehr oder etwas weniger zum Kreis der VfL-Stammspieler. Am Ende setzte aber doch jeder Trainer auf Gerhardts Stärken. So kommt der heute 30-Jährige auf 232 Einsätze für die Wolfsburger in Bundesliga, Champions sowie Europa League, DFB-Pokal und Relegation. Damit liegt er auf Rang 11 der Rekordspieler aller Wettbewerbe. Peter Ament (245), Detlev Dammeier (247) und Ralf Kammel (auch 247) liegen noch knapp vor Gerhardt. Der Einzug in die Top 10 dürfte ihm aber gewisss sein.

Yannick Gerhardt engagiert sich gegen Rechts: Hier in Wolfsburg mit Iris Bothe und Marina Hegering. © regios24 | Lars Landmann

Mit 196 Einsätzen nur in der Bundesliga gehört Gerhardt schon in die Top 6 der Wolfsburger Rekordspieler-Liste. Vor ihm liegen noch Josuha Guilavogui (207 Spiele), Koen Casteels (234), Marcel Schäfer (256), Diego Benaglio (259) und Maximilian Arnold (339). Guilavogui und Casteels dürfte Gerhardt noch einholen.

Der Artikel wird aktualisiert.

Mehr wichtige Nachrichten zum VfL Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was bei den Männern und Frauen des VfL Wolfsburg passiert: