Wolfsburg. Die Deutsche-Fußball-Liga hat Wolfsburgs Partien bis zum 34. Spieltag terminiert. Flutlicht-Atmosphäre gibt es ausschließlich in Bayern.

Die Fans vom VfL Wolfsburg haben Planungssicherheit: Die Deutsche Fußball Liga hat am Mittwoch alle Partien der Spieltage 31 bis 34 zeitgenau terminiert. Am Samstag, 27. April, sind die Wölfe um 15.30 Uhr auswärts in Freiburg gefragt. Eine Woche später empfangen sie samstagnachmittags den SV Darmstadt 98. Nach München muss die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl an einem Sonntag (12. Mai) reisen, bevor sie dann am letzten Spieltag - zeitgleich mit allen anderen Erstliga-Partien - um 15.30 Uhr den 1. FSV Mainz 05 empfängt.

Die Ansetzungen für den VfL Wolfsburg

31. Spieltag:

Samstag, 27. April. 15.30 Uhr

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

32. Spieltag

Samstag, 4. Mai, 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg – SV Darmstadt 98

33. Spieltag

Sonntag, 12. Mai, 17.30 Uhr

FC Bayern München – VfL Wolfsburg

34. Spieltag

Samstag, 18. Mai, 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05

