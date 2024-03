Wolfsburg. Freude bei den Wolfsburger Fans, Respekt bei den Gegnern und mehr oder weniger schlechte Wortwitze. Eine Sammlung der besten Netzreaktionen.

Ralph Hasenhüttl ist der neue Trainer beim VfL Wolfsburg – er folgt auf Niko Kovac. Ein Trainerwechsel, der in der VW-Stadt wieder Hoffnung machen soll. Er sei hungrig, will siegen und den Klassenerhalt schaffen. Eine Kampfansage, die den Fans auch im Netz Mut macht und anderen Fußball-Begeisterten Angst einjagt. Greift Hasenhüttl jetzt an? Und wie realistisch ist Europa? Wir stellen die besten Netzreaktionen vor.

Fans des VfL Wolfsburg können es gar nicht abwarten, den neuen Trainer an der Seitenlinie zu sehen. Nach der Länderspielpause ist der VfL am 30. März in Bremen gefragt. Hasenhüttls erstes Pflichtspiel als VfL-Coach. Seinen Trainerstab hat er noch nicht preisgegeben, aber auf zahlreiche Unterstützer kann er sich im Weser-Stadion dennoch freuen. Denn: Die grün-weißen Fans sind Feuer und Flamme und buchen schon jetzt Busse für die erste Auswärtsfahrt des Österreichers.

Die Länderspielpause scheißt so rein ich will endlich Hasenhüttl Ball sehen — JayWOB (@wob_jay) March 18, 2024

VfL Wolfsburg stellt Ralph Hasehüttl als neuen Chef-Coach ein: Angst bei den Gegnern

Eine Trainerentscheidung, die beim kommenden Gegner für Ehrfurcht sorgt. Immerhin geht es am 27. Spieltag um die ersten drei Punkte für den neuen Coach. Mit einem Erfolgserlebnis an der Weser könnte er die zuletzt tief enttäuschten Fans ein Stück weit besänftigen und ein erstes Zeichen im Kampf gegen den Abstieg setzen.

Wolfsburg mit Hasenhüttl wird uns so zerstören oh man #werder — $ONN¥ (@WerderSimon7) March 17, 2024

Fans wollen Hasenhüttl mit VfL Wolfsburg auf internationaler Bühne sehen

Optimistisch sind die Fans allemal. Hat der Trainer Potenzial für die internationale Bühne? Immerhin sammelte er vier Jahre Erfahrung in der Premier League bei Southampton, gegen „die besten Trainer der Welt“. Davor war er unter anderem Trainer bei RB Leipzig. In seiner ersten Pressekonferenz in Wolfsburg sagte er, er habe seinen Stil erweitert. Fans sind sich sicher: Für Europa reicht‘s auf jeden Fall!

Ihr wisst garnicht

Hasenhüttl wird uns nach Europa führen nicht in dieser Saison aber nächste — ln_wob (@mizakix1) March 17, 2024

Und auch andere Amateur-Fußball-Experten sehen den VfL Wolfsburg mit Hasenhüttl oben in der ersten Bundesliga mitspielen und wagen die ersten Mutmaßungen und Vergleiche. Gelingt Wolfsburg in der kommenden Saison eine solche Überraschung, wie es Leverkusen gelang? Schließlich war es auch da mit Xabi Alonso ein ehemaliger erfolgreicher Spieler, der unter anderem mit FC Bayern München und Real Madrid auf internationalem Boden spielte und sich als Trainer in Nachwuchsteams großer Vereine in Spanien Skills für die Bundesliga aneignen konnte.

Schade das mit #Hasenhüttl hätte den gern mal in Gladbach gesehen.

Gefährliche Sache wenn solche Vereine Trainer mit Kompetenz bekommen.

Siehe Beispiel Leverkusen. — Sebastian (@Schustar_7) March 17, 2024

VfL-Fans freuen sich über Ralph Hasenhüttl

Ralph Hasenhüttl, ein Name, mit dem die Fußballwelt nicht nur Taktik, Können und Leidenschaft verbindet. Viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger freuen sich über Kovacs Nachfolger.

Von Kovac zu Hasenhüttl auch ein maximales Upgrade #Bundesliga https://t.co/X7rHVU8r6z — Alex Meyenberg (@alex_meyenberg) March 17, 2024

Ach wie schön, Hasenhüttl zurück in der Bundesliga. ️ #hasenhüttl #VfLWolfsburg — Lisa Pfretzschner (@lisa_pfr) March 17, 2024

Wenn Niko Kovac schon ein Segen für Wolfsburg und die Bundesliga war (diese Saison weniger), dann ist es Ralph Hasenhüttl aber sowas von!#Kovac #VfLWolfsburg #Bundesliga — Fabian Fleige (@FabiFleige) March 17, 2024

Andere wiederum wagen sich in den ersten Wortwitzen. Das erinnert an das Interview von Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der 2018 erklärte, wie man den Namen ausspreche: „Hase is the rabbit and hüttl means nothing“ (auf Deutsch: „Hase, so wie das Tier Hase, Hüttl bedeutet nichts“), versuchte er damals englischen Reportern zu erklären. Dass Hüttl nichts bedeute, sieht die X-Community, ehemals Twitter, anders und hat bereits ein paar Wortwitze auf Lager.

Osterfrage:

Sagt ihr #Hasenhüttl oder

Kaninchenstall? — leBäckér (@k_baecker) March 18, 2024

Hasenhüttl / Hüttenhasl pic.twitter.com/cPZolHWrTF — Wayne Schlegel (@WayneSchlegel_) March 18, 2024

Das @VfL_Wolfsburg Social Media Team, das gerade feststellt, das pünktlich zu Ostern sämtliche Hasenhüttl-Wortwitze zur Verfügung stehen pic.twitter.com/lKJWN5Mpkq — Christian (@PelleX) March 18, 2024

