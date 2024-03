Braunschweig. Der ehemalige Kapitän des VfL Wolfsburg war nach einem Zusammenprall bewusstlos. 2016 hatte Guilavogui schon einmal großes Glück.

Es war ein ganz bitterer Samstagnachmittag für Mainz 05. Das Bundesliga-Kellerkind verlor nicht nur mit 1:8 beim FC Bayern, sondern musste auch um Josuha Guilavogui bangen. Der 33 Jahre alte ehemalige Kapitän des VfL Wolfsburg war nach einem Zusammenprall in Hälfte 1 zusammengebrochen und bewusstlos auf dem Boden liegen geblieben. Schiedsrichter Patrick Ittrich reagierte blitzschnell. „Wenn einer da so liegt, dann musst du schnell handeln. Ich habe ja schon viele solcher Situationen erlebt. Die Zunge war hinten drin und wenn die wieder raus ist, dann fängst du wieder an zu atmen und bist auch wieder da“, erklärte der Schiedsrichter die Rettungsaktion.

Guilavogui bedankte sich tags drauf seinerseits bei „X“, ehemals Twitter, für die Hilfe. „Vielen herzlichen Dank für das schnelle Eingreifen und die geleistete Hilfe, Patrick Ittrich, meinen Mitspielern und den Ärzten des FSV Mainz.“

Josuha Guilavogui hat bloß eine Schädelprellung

Der 33-Jährige musste danach zwar ausgewechselt werden, kam aber glimpflich davon. Es sei nur eine Schädelprellung entstanden, heißt es aus Guilavoguis Umfeld. In einem Krankenhaus musste er demnach nicht behandelt werden, der Vorfall ist offenbar schon überstanden. Glück gehabt.

Schon einmal in seiner Fußballkarriere hat Guilavogui Glück. Im Juli 2016 zog er sich in einem Testspiel mit dem VfL in Lissabon einen Halswirbelbruch zu. Später erzählte er, dass erst das Eingreifen von Wolfsburgs Teamarzt Gunter Wilhelm eine möglicherweise noch viel schlimmere Diagnose verhinderte. Nach einer ersten Untersuchung im portugiesischen Krankenhaus habe es von den Ärzten dort noch Entwarnung gegeben, doch Wilhelm bestand auf ein weiteres MRT. Darauf war dann der feine Bruch des Halswirbels zu sehen. Wäre dieser nicht erkannt worden und hätte Guilavogui ohne wirksamen Schutz zu früh wieder gespielt, hätte das im schlimmsten Fall zu einer Querschnittslähmung führen können.

Mainz 05 spielt nun gegen den VfL Bochum

Am Samstag war dem gläubigen Christen das Glück ein weiteres Mal hold. Er dürfte schon bald wieder spielen können. Für Mainz geht es am Wochenende Zuhause gegen den VfL Bochum. Ein extrem wichtiges Spiel. In dem Guilavogui wahrscheinlich mitmachen kann.

