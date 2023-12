Wolfsburg. VW-Konzernchef Oliver Blume hat sich für den Jahresabschluss der Wolfsburger gegen den amtierenden deutschen Meister angekündigt.

Sportlich läuft es für den VfL Wolfsburg in der aktuellen Saison bislang eher durchwachsen. Der Fußball-Bundesligist rennt dem eigenen Anspruch hinterher. Die Tabellenränge, die zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigen, sind fünf Punkte entfernt. Bereits achtmal ging die Mannschaft von Trainer Niko Kovac als Verlierer vom Platz. Noch aber kann der VfL seine Saison retten. Schließlich sind noch 19 Partien zu spielen. Die erste davon steigt am Mittwoch (20.30 Uhr). Der Gegner zum Jahresabschluss: ausgerechnet der deutsche Rekordmeister FC Bayern München. Für diese Partie können die Wölfe aber auf besondere Unterstützung zählen.

Oliver Blume hat angekündigt, sich das Duell in der VW-Arena anschauen zu wollen. Und der Chef vom VfL-Mutterkonzern VW ist freilich guter Dinge: „Ich freue mich, dass ich am Mittwoch in der Volkswagen Arena live dabei sein kann. Das Spiel ist ein ganz besonderer Jahresabschluss für die Mannschaft, die Fans und das gesamte Volkswagen-Team. Die sportliche Ausgangslage spricht zwar für den FC Bayern, gleichzeitig ist der VfL immer für eine Überraschung gut. Ich wünsche mir, dass sich die Wölfe mit einem leidenschaftlichen Auftritt aus dem Fußball-Jahr verabschieden.“

Niko Kovac bezeichnet Bayern-Partie als Bonusspiel

Da ist der VW-Boss schon deutlich offensiver als der VfL-Coach. Nach dem knappen 1:0-Erfolg in Unterzahl am Samstag beim SV Darmstadt bezeichnete Kovac das Kräftemessen mit den Bayern als „Bonusspiel“. „Gegen die ‚Über-Bayern‘ erwartet niemand etwas“, sagte der 52-Jährige. Das klingt erstmal nicht nach uneingeschränkter Kampfeslust.

Am Ende einer Hinrunde unter den Erwartungen hat Kovac dem VfL, aber auch sich selbst in Darmstadt ein kleines bisschen Luft zum Atmen verschafft. „Ich weiß, dass ich als Trainer liefern muss – ich kenne das Geschäft“, hatte er vor dem Anpfiff beim Aufsteiger gesagt. Aber wer muss schon nach einer Niederlage gegen die Münchner ernsthaft um seinen Job bangen? Und wer weiß: Vielleicht gelingt den Grün-Weißen ja zum Jahresabschluss noch eine Überraschung. RB Leipzig haben sie schließlich auch schon geschlagen – und zwar zweimal. „Vielleicht nehmen wir doch was mit“, sagte Kovac. Oliver Blume würde es freuen.