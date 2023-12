Darmstadt. Kovac sprach von einem wichtigen Sieg, Schäfer von einem Schritt in richtige Richtung. Was der Sieg in Darmstadt für den VfL bedeutet.

Es war vielleicht ein bisschen geschauspielert, als Torwart-Trainer Pascal Formann den Kabinengang des VfL Wolfsburg in Darmstadt betrat und einmal gaaanz tief durchatmete. Jedenfalls hatte der 41-Jährige in diesem Moment auch ein kleines verschmitztes Lächeln für die in der Nähe der Tür wartenden Journalisten übrig.