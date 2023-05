Umfrage: VfL Wolfsburg mit drittschwächster Stimmung

Wolfsburg. In einer repräsentativen Umfrage schneidet der VfL Wolfsburg in Sachen Stadionstimmung nicht gut ab. Yannick Gerhardt macht sich aber keine Sorgen.

Vor einigen Wochen erst hatte sich VfL-Trainer Niko Kovac positiv über die Stimmung in der VW-Arena geäußert. Eine Fanumfrage der Voting-Plattform FanQ bestätigt diese Auffassung nicht – im Gegenteil.

Demnach ist die Stadionstimmung nur in München und Hoffenheim schlechter. Mehr als 10.000 Fans hatte FanQ gebeten, ihren Lieblingsverein zu bewerten. Die Anhänger konnten dabei bis zu fünf Sterne vergeben. Im Durchschnitt bekam der VfL Wolfsburg 3,90 Sterne. Spitzenreiter des Votings wurde Eintracht Frankfurt mit 4,94 Sternen.

Wenig Zuschauer bei Heimspielen des VfL Wolfsburg

Bei den vergangenen fünf Heimspielen kamen in die VW-Arena nie mehr 23.000 Zuschauer – bei einem Fassungsvermögen von 30.000. Gerade in der abschließenden Heimpartie gegen Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) brauchen die Wölfe die Unterstützung von den Rängen. Denn da geht’s immerhin um den Einzug in den Europacup. Gegen die Hauptstädter ist die Kovac-Truppe zwar nicht zwangsläufig zum Siegen verdammt. Wenn sie Rang 7 sichern oder sogar noch Bayer Leverkusen auf Platz 6 abfangen will, wäre ein Dreier aber enorm wichtig.

Yannick Gerhardt macht sich über mangelnde Unterstützung von den Rängen kaum Sorgen. „Die Ansprüche sind hoch in Wolfsburg“, sagt der Mittelfeldspieler zwar, aber: „Gerade in den Relegationsjahren war die Unterstützung immer sehr gut. Und auch bei den vergangenen Auswärtsspielen waren immer viele Anhänger im Gästeblock. Die Fans, die kommen, machen super Stimmung. Das reicht für die Motivation für uns.“

red

