VfL Wolfsburg: Arnold will wieder torgefährlicher werden

Nur selten funktionieren Dinge bei der ersten Nutzung schon perfekt. Das musste auch Maximilian Arnold am Samstag feststellen. Nach seinem wunderbaren Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 (Endstand 2:1) des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln setzte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler zum Jubeln an, indem er mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand den Buchstaben L auf seiner Stirn formen wollte. Es sollte ein Gruß an seinen frisch geborenen Sohn Lio sein. Doch: „Ich habe das L falsch herum gezeigt“, sagt Arnold. „Das ist noch neu für mich, ich bin ja noch nicht so lange Vater und stecke mitten in einem Lernprozess.“ Viel Jubel-Erfahrung kann er zudem nicht vorweisen. Denn seine Torausbeute war zuletzt nicht mehr zufriedenstellend.

Zwei, zwei, zwei – das ist Arnolds Bilanz der jüngsten drei Spielzeiten. Deutlich zu wenig für einen Scharfschützen seiner Güteklasse. Denn Ligaweit gibt es nur sehr wenige Akteure, die eine ähnlich starke Schusstechnik vorweisen können. „Ich rufe das aber viel zu selten ab“, sagt der Mittelfeldspieler. Die Abschlussqualitäten des Sachsen hat auch Oliver Glasner schnell kennengelernt. Der neue VfL-Trainer hatte Arnold nach dem knappen Sieg in Halle im Pokal (5:3 nach Verlängerung) zur Seite genommen. „Ich habe ihm gesagt, dass die zwei Tore aus der Vorsaison viel zu wenig sind. Wir wollen ihn noch häufiger in solche Abschlusspositionen bringen wie gegen Köln“, erklärt der Österreicher.

Arnold traf gegen den Aufsteiger von außerhalb des Strafraums, Yannick Gerhardt hatte in der Woche zuvor in Halle aus ähnlicher Position ein Tor erzielt. „Es ist kein Zufall, dass die Treffer so gefallen sind“, sagt Glasner. „Dahinter steckt eine Systematik.“ Der Ansatz: Nach Hereingaben in den Strafraum können die Gegner oftmals nur unkontrolliert klären. Und wenn sich die VfL-Mittelfeldspieler wie Arnold schon in den gefährlichen Räumen bewegen, wo die Bälle hinfallen, dann ist der Weg zum gegnerischen Tor nicht mehr weit. Der Treffer zum 1:0 gegen Köln war daher zunächst ein Musterbeispiel an guter Raumdeutung sowie Antizipation und dann eines an Schusstechnik – ein Traumtor.

Arnold braucht nun nur noch zwei Treffer, um seine beste Marke seit der Saison 2015/ 2016 zu erreichen. Da waren es drei Tore. Der Rekord des Linksfußes stammt aus der Spielzeit 2013/2014. Sieben Tore erzielte der damals 19-Jährige. Kann der heute 25-Jährige das noch einmal erreichen? Glasner setzt voll auf ihn. In Halle spielte das Eigengewächs, das seit 2011 in der Bundesliga spielt, neben Gerhardt, gegen Köln neben Zugang Xaver Schlager. Arnold scheint die Konstante im Mittelfeldzentrum zu sein – und damit seine persönliche Fortentwicklung weiterzuführen. Schon unter Ex-Trainer Bruno Labbadia war er unumstritten. „Unter ihm habe ich nur zwei Spiele nicht gemacht. Einmal war ich gesperrt und einmal war ich zu schlecht“, sagt Arnold.

Jetzt ist er auch unter Glasner ein Fixpunkt im Wolfsburger Mittelfeld. Mit dem Tor, das den Startsieg eingeleitet hat, führte er sich blendend in die neue Spielzeit ein. Beim nächsten Tor wird Arnold sicherlich auch das L für Lio richtig herum zeigen.