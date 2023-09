Wolfsburgs Artur Reis: Kaum noch Tickets für seinen WM-Kampf

Es wird voll in Magdeburg: Artur Reis (2. v. rechts) und Weltmeister Osleys Iglesias (2. v. l.) bestreiten den Hauptkampf am 7. Oktober im Maritim-Hotel. Vorher gibt es noch zwei öffentliche Termine.

Artur Reis hat am Samstag, 7. Oktober, eine historische Chance: Als erster Wolfsburger kann er sich einen WM-Titel im Profiboxen schnappen. In Magdeburg wartet mit IBO-Weltmeister Osleys Iglesias, der aus Kuba stammt und nun in Deutschland trainiert, allerdings ein echtes Brett auf den Supermittelgewichtler. Reis setzt im Magdeburger Maritim-Hotel auch auf Unterstützung aus der Heimat.

Der Kampfabend des Promoters SES Boxing, für den Reis erstmals antreten wird, ist bereits fast ausverkauft. Rund 1500 Zuschauer werden im „Las Vegas“ von Sachsen-Anhalt erwartet. Der Wolfsburger bestreitet dabei den Hauptkampf des Abends, der MDR überträgt ab 22.30 Uhr live aus dem großen Saal des Hotels, Veranstaltungsstart ist bereits um 18 Uhr (Tickets gibt‘s hier).

Artur Reis: Training und Wiegen sind öffentlich in Magdeburg

Zahlreiche Wolfsburger haben sich bereits angesagt, wollen den 30 Jahre alten Schützling von Trainer Dirk Dzemski unterstützen. Supporten können seine Fans Reis aber bereits vorher. SES hat am Donnerstag zwei öffentliche Termine für die Kampfwoche bekannt gegeben: Am Mittwoch, 4. Oktober, findet im Magdeburger Einkaufszentrum Florapark um 17 Uhr ein öffentliches Training statt und auch das offizielle Wiegen am Freitag, 6. Oktober, um 15 Uhr, wird an gleicher Stelle für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Hier sehen sich die Hauptkämpfer ein letztes Mal, bevor sie am späten Samstagabend gegeneinander antreten.

Reis wird in dem Duell der beiden ungeschlagenen Athleten jede Unterstützung aus der Heimat gebrauchen können: Er ist in dem Duell mit der aktuellen Nummer 14 der unabhängigen Weltrangliste boxrec.com der Außenseiter, Iglesias gilt als exzellenter Techniker, hat mit seinen langen Armen eine große Reichweite.

Der Kampfabend selbst bietet neben dem Reis-Fight weitere Highlights: Roman Fress kämpft um die IBO-Interconti-Meisterschaft im Cruisergewicht, weitere SES-Lokalmatadore sind Julian Vogel, Artur Henrik oder Tom Laske, die im so genannten „Team Deutschland“ für Promoter Ulf Steinforth in den Ring klettern.

