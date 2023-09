WM-Herausforderer Reis: Den ersten Brocken hat er überwunden

Wolfsburg Vor seinem WM-Kampf am 7. Oktober gegen den Kubaner Osleys Iglesias ging‘s für Wolfsburgs Profiboxer Artur Reis hoch hinaus.

Am 7. Oktober kämpft Profiboxer Artur Reis zum ersten Mal für den Magdeburger SES-Boxing-Stall, für den Wolfsburger geht es dabei gegen den kubanischen Champion Osleys Iglesias gleich um eine Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht des Verbands IBO. Fast zum Einstand bei seinem neuen Boxstall ging‘s für den 30 Jahre alten Spätstarter aber zunächst einmal hoch hinaus...

Und dabei hat er den ersten Brocken gleich bezwungen: Im SES-Team gibt es schon lange die Tradition, einmal im Jahr den höchsten Berg Norddeutschlands – den Brocken im Harz – zu bezwingen. Und wie es sich für Sportler gehört, gibt‘s immer einen kleinen Wettstreit, wer den Berg als Erster bezwingt. Normalerweise landet der jetzige Trainer und frühere Weltmeister Robert Stieglitz bei dem steilen Anstieg immer ganz vorne, in diesem Jahr schnappte sich aber der Wolfsburger mit dem Kampfnamen „the machine“ den Tagessieg, räumte in der Vorbereitung auf den WM-Fight schon einmal den ersten Brocken aus dem Weg.

Profiboxer Artur Reis (2. von links) mit dem Team von SES Boxing beim Brocken-Aufstieg. Normalerweise ist Ex-Weltmeister und Coach Robert Stieglitz (rechts) als Erster oben, doch nun war der Wolfsburger schneller. Foto: SES Boxing / oh

Reis bezwingt den Berg als Erster

Für Reis, der schon seit eineinhalb Jahren mit SES-Coach Dirk Dzemski zusammenarbeitet, aber erst jetzt fest ins Team von SES Boxing wechselte, war es der erste Anstieg auf den 1142 Meter hohen Berg, er sagt: „Ich wollte das immer schon einmal machen. Schön, dass es jetzt geklappt hat“, sagt er über seinen ersten Brocken-Anstieg. Auf die Sekunde genau wurde die Zeit dabei nicht gestoppt, aber Reis lief erst mit seinem Teamkollegen Adam Deines Ex-Champ Stieglitz davon und schüttelte nach dem Trainer auch noch den Teamkollegen ab, erreichte das Ziel nach rund 52 Minuten als Erster. Gestartet waren Sportler und Trainer von Schierke aus.

Nach dem Spaßtraining im Harz gilt die volle Konzentration aber wieder dem Kampf am 7. Oktober im Magdeburger Maritim-Hotel. Reis, der im vergangenen Jahr einen Riesensatz in der unabhängigen Weltrangliste bei boxrec.com hingelegt hatte, will sich bei seinem richtigen Einstand für SES Boxing gleich den Titel schnappen – und sich nach dem ersten Brocken-Aufstieg den noch viel größeren Traum von der Weltmeisterschaft erfüllen. Reis: „Davon habe ich schon immer geträumt. Wahnsinn, dass ich es jetzt schaffen kann.“

Tickets für die SES-Box-Gala am 7. Oktober im Magdeburger Maritim Hotel gibt es ab sofort bei Eventim, an allen Vorverkaufsstellen und unter der SES-Ticket-Hotline (0391-7273720).

