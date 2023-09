Lupo trifft auch im Pokal auf Eilvese

Wolfsburg Das Los hat bestimmt: Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg hat im NFV-Pokal am 3. Oktober gegen Eilvese Heimrecht.

Am Sonntag erst standen sich Lupo Martini Wolfsburg und der STK Eilvese in der Fußball-Oberliga gegenüber. Lupo siegte souverän mit 5:2 (wir berichteten). Am 3. Oktober (voraussichtlich) werden sich die beiden schon wieder sehen. Dann geht‘s aber nicht um Punkte, sondern um den Einzug ins Halbfinale des NFV-Pokals.

Nur noch drei Siege bis zum DFB-Pokal – der Weg auf die große Fußballbühne ist nur noch sehr kurz. Und mit Eilvese haben die Kreuzheider das vermeintlich dankbarste Los bekommen.

Die Halbfinalpaarungen:

SC Melle 03 – TuS Bersenbrück

SV Atlas Delmenhorst – BSV Kickers Emden

1.FC Germania Egestorf/Langreder – VfV Borussia 06 Hildesheim

Lupo Martini Wolfsburg – STK Eilvese

mth

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de