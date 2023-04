Endlich Bezirksligist! TSV Ehmen kommt kampflos zum Aufstieg

Weil der TSV Hehlingen II (vorne) am Donnerstagabend nicht antritt, steht Kreisliga-Primus TSV Ehmen (in weiß) als Wolfsburger Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga fest.

Am Ende war’s ein Geschenk des TSV Hehlingen II, das sie gar nicht haben wollten: Der TSV Ehmen, Spitzenreiter der Kreisliga Wolfsburg, steigt – endlich – in die Fußball-Bezirksliga auf! Am Donnerstagmittag kam die entscheidende Info, dass die Hehlinger Reserve zum für den Abend angesetzten Spiel nicht antreten kann. Die Stimmungslage beim Aufsteiger war dementsprechend gemischt.

Mehr aus dem Wolfsburger Sport:

„Wir hatten auch Spieler, die extra früher von der Arbeit kommen wollten“, erzählt Aufstiegs-Coach Toni Renelli, der es nur zu gern sportlich klargemacht hätte. Zumal Hauptkonkurrent SG TSV/ESV Wolfsburg parallel gespielt hätte. Doch weil die Hehlinger am Mittag absagten, hatte Ehmen den noch fehlenden Punkt zum Aufstieg eingeheimst.

Toni Renelli: Endlich haben wir es geschafft

Ungeteilte Freude kam am Nachmittag zunächst nicht auf. Auf der einen Seite ärgerte sich der TSV über die dritte Absage eines Gegners in dieser Spielzeit, in der Renellis Team nun bei 17 Siegen in 17 Spielen steht. Gleichwohl war der Jubel über den Aufstieg im dritten Anlauf groß, nachdem die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 coronabedingt abgesagt wurden und im vergangenen Jahr der SSV Vorsfelde II ein Kopf-an-Kopf-Rennen knapp für sich entscheiden konnte. „Endlich haben wir es geschafft, wir haben unser großes Ziel erreicht“, so Renelli.

Am Donnerstagabend bat der TSV-Trainer sein Team dann zum spontanen Spaßtraining mit gemeinsamem Abendessen und dem einen oder anderen Aufstiegs-Bier. Die große Aufstiegssause soll erst in einigen Wochen steigen. Zwei Ziele haben sie am Ehmer Wasserturm nämlich noch: Der TSV will nun auch als Meister aufsteigen, Konkurrent TSV/ESV, der als SG nicht in den Bezirk aufsteigen darf, hat sechs Punkte Rückstand. Und zum anderen möchte die Mannschaft eine perfekte Saison hinlegen, fünf Spiele sind noch zu absolvieren. Und sie würden es bei den Ehmern am liebsten sportlich lösen und nicht von weiteren Absagen profitieren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de