Wolfsburg. Nach dem Sieg im Nachholspiel ist Lupo Martini Wolfsburg von den ersten beiden Rängen in der Fußball-Oberliga nicht mehr zu verdrängen.

Timon Hallmann (links) traf in Egestorf zum 1:0.

Fußball-Oberliga 3:1! Lupo löst knifflige Auflage in Egestorf souverän

Eine bessere Antwort hätten sie einfach nicht geben können! Drei Tage nach dem ärgerlichen 2:2-Remis gegen Pattensen feierten die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg einen souveränen 3:1 (2:0)-Auswärtssieg beim Tabellenvierten 1. FC Germania Egestorf-Langreder und blieben im Titelrennen an Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus dran.

Nach dem „Dreier“ im Stadtteil von Barsinghausen ist klar: Die Mannschaft von Trainer Giampiero Buonocore ist von den ersten beiden Tabellenplätzen auch rechnerisch nicht mehr zu verdrängen. Nun stellen sich nur noch die Fragen: Fängt Lupo die Speller noch ab und steigt als Meister direkt auf? Oder müssen die Kreuzheider als Tabellenzweiter womöglich den Umweg über zwei Relegationsspiele – aktuell gegen den Sechstletzten der Regionalliga – gehen?

„In den ersten zehn Minuten waren wir nicht so richtig im Spiel, danach war es bis zur Halbzeit aber überragend“, freute sich Lupos Teammanager Tahar Gritli und schob nach: „Wir haben die Tore dann auch zur richtigen Zeit gemacht.“ Zunächst war Goalgetter Timon Hallmann zur Stelle und köpfte eine Flanke von Maurizio Grimaldi zum 1:0 (22.) ein. Und dann wurde es wunderschön: Andrea Rizzo nahm das Leder mit dem Rücken zum Tor am Strafraum an, drehte sich – und traf sehenswert zur 2:0-Führung (31.).

Nach der Pause „war es dann zunächst nicht so souverän von uns“, meinte Gritli. Lupo brauchte zwei Warnschüsse, die an den Pfosten klatschten, als „Wachmacher“ – und schlug dann im Gegenzug eiskalt zu. Andrea Rizzo schloss einen Konter mit einem trockenen Schuss ins lange Eck zum 3:0 (67.) ab und sorgte damit für die Vorentscheidung im Stadion an der Ammerke.

Lupo Martini: Sauß – Grimaldi (58. Erdmann), Dubiel, Schlothauer, Redemann – Safronow, Tortora (75. Cimino), Tuccio (59. Chamorro) – Degirmenci (77. Moussa), Hallmann (85. De Gaetani), Rizzo.

Tore: 0:1 Hallmann (22.), 0:2 Rizzo (31.), 0:3 Rizzo (67.), 1:3 Elfert (85.).

