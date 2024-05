Wolfenbüttel. Die SG folgt Blau-Gelb Asse in die Nordharzliga. Schandelah-Gardessen steht bei Aufstiegsanwärter BSC Acosta auf verlorenem Posten.

Der SV Union Salzgitter darf künftig in der Fußball-Landesliga antreten. Der Primus der Bezirksliga-Staffel 3 machte seinen Aufstieg mit einem 2:0-Sieg beim FC Arminia Adersheim perfekt. Besiegelt ist nun nach der 0:7-Niederlage beim SV Innerstetal auch der Abstieg der SG Roklum-Winnigstedt, die zusammen mit dem FC Blau-Gelb Asse in der kommenden Saison in der Nordharzliga spielen wird.

Staffel 2

BSC Acosta – MTV Schandelah-Gardessen 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Oktay (36.), 2:0 Pingel (42.), 3:0 Neudorf (48.), 4:0 Pingel (61.), 5:0 Preß (88.).

Vier Tage vor dem Derby gegen Salzdahlum erlebten die Schandelaher den nächsten Rückschlag. Beim Spitzenreiter am Franzschen Feld war für die Gäste, die seit vier Wochen auf einen Sieg warten, nichts zu holen.

Staffel 3

FC Arminia Adersheim – Union Salzgitter 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Bischoff (85.), 0:2 Salge (90., Foulelfmeter).

„Meine Jungs haben noch einmal alles rausgehauen“, sagte FCA-Trainer Garrit Golombek, der vor allem das Defensivverhalten seiner Mannschaft gegen den künftigen Landesligisten lobte. Dass der Spitzenreiter noch spät zu seinen Toren kam sei, so Golombek, „durchaus verdient gewesen“. Arminias Keeper Alexander Burns hatte sein Team zuvor mehrfach mit Glanzparaden vor einem Rückstand bewahrt. „Am Ende muss man aber sagen, dass Union verdient in die Landesliga aufsteigt“, betonte Golombek. „Das ist eine charakterlich gefestigte Mannschaft. Mein herzlicher Glückwunsch zum Aufstieg geht an die Unioner.“

SV Innerstetal – SG Roklum-Winnigstedt 7:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Ohlendorf (28./Elfmeter, 47., 57., 59.), 5:0 Masberg (69.), 6:0, 7:0 Rosowski (77., 86.).

Die Niederlage besiegelte den Roklumer Abstieg nach sieben Jahren Bezirksliga-Zugehörigkeit. Tränen seien bei der SG aber nicht geflossen. „Es war ja auch aufgrund unseres Restprogramms absehbar. Bei uns gehen einige körperlich bereits am Stock. Daher bin ich sehr stolz auf die Punkte, die wir in der Rückrunde noch geholt haben“, sagte SG-Trainer Pascal Krafft. Auch beim SVI wäre vielleicht etwas zu holen gewesen. Ein „unglücklicher“ Elfmeter sorgte für den 0:1-Rückstand zur Pause. „Wir haben uns dann noch mal für die zweite Halbzeit aufgerappelt, pennen aber kurz nach dem Anpfiff“, berichtete Krafft. Nach dem zweiten Gegentreffer und dem Wissen im Hinterkopf, dass eine Niederlage die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt zunichte macht, seien die Köpfe bei der SG runter gegangen und die Spannung abgefallen.

FC Blau-Gelb Asse – TSV Üfingen 3:6 (1:0). Tore: 1:0 Kraft (41.), 2:0 Knoblauch (52.), 2:1 Lüer (57.), 2:2 Wylensek (63.), 2:3 Deyer (65.), 2:4 Wylensek (73.), 3:5 Reinboth (84.), 3:5 Wylensek (86.), 3:6 Lüer (89.).

Trotz Führung ging der FC wieder einmal leer aus. Weiterhin stehen bei den Remlingern und Denktern, deren Abstieg seit einer Woche nicht mehr abzuwenden ist, in der Rückrunde null Punkte auf der Habenseite.