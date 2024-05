Adersheim. Der SVU betreibt in Adersheim Chancenwucher, belohnt sich aber mit zwei späten Treffern und macht die Meisterschaft vorzeitig klar.

Der SV Union Salzgitter ist am Ziel angekommen. Die Eisernen stehen drei Spieltage vor dem Saisonende in der Fußball-Bezirksliga 3 als Meister fest und spielen damit in der kommenden Saison in der Landesliga, in der sie letztmals in der Saison 1991792 vertreten waren. Im Nachholspiel am Mittwochabend beim FC Arminia Adersheim hätte der Mannschaft von Trainer Lars Freytag ein Unentschieden zum vorzeitigen Aufstieg gereicht. Und lange hatte es auch nach einem torlosen Remis ausgesehen, ehe Alexander Bischoff und Daniel Salge zum 2:0 (0:0)-Auswärtssieg in den Schlussminuten trafen und damit die Feierlichkeiten in Blau und Weiß einläuteten.

Ich gehe fest davon aus, dass ich jetzt wieder besser schlafen kann. Aber nicht heute Nacht, heute wird gefeiert. Im Vereinsheim geht es heute richtig rund. Lars Freytag - Trainer des SV Union Salzgitter

„Es fühlt sich einfach nur fantastisch an“, so die erste Reaktion von Trainer Lars Freytag nach dem Spiel. Gleichzeitig gab er zu, dass er in den vergangenen Nächten wenig Schlaf vor Aufregung gehabt habe. „Ich gehe fest davon aus, dass ich jetzt wieder besser schlafen kann. Aber nicht heute Nacht, heute wird gefeiert. Im Vereinsheim geht es heute richtig rund“, berichtete der Coach über die weiteren Feierpläne und verabschiedete sich in den Kreis der Mannschaft, die in ihren Aufstiegs-T-Shirts bereits den Partymarathon auf dem Feld in Adersheim einläuteten.

Zum Spiel: Die Gäste aus Salzgitter-Bad pressten früh gegen den Ball und erspielten sich bereits nach 2 Minuten die erste Chance. Doch der Schuss aus 20 Metern ging knapp am Pfosten vorbei. Danach verflachte die Partie zunächst ein wenig. Erst in der 20. Minute prüfte Unions Marvin Haka Adersheims Keeper Alexander Burns erneut, doch der Schlussmann konnte den Versuch von der Strafraumgrenze sicher entschärfen. Die Chancen häuften sich in der Folge und die Hausherren wurden in der Defensive eingeschnürt, doch auch beste Einschussmöglichkeiten blieben vom Tabellenführer ungenutzt. Selbst ein Elfmeter ging nicht rein. Der Versuch von Justin Ruhrmann war zu unpräzise und wurde so zur Beute von Burns. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

Der Jubel kennt nach dem 2:0 durch Daniel Salge keine Grenzen mehr. Union Salzgitter läutete den Party-Marathon bereits auf dem Rasen ein. © regios24 | Dennis Lendeckel

Besser aus der Pause kamen dann die Gastgeber. Die erste echte Chance für Adersheim im Spiel wurde allerdings zum Weckruf für die Unioner, die in der Folge wild anrannten. Chancen im Minutentakt erarbeitete sich der Spitzenreiter, ohne sich dafür jedoch mit dem Tor zu belohnen. Zwischen der 55. und 75. Minute verflachte der Angriffswirbel der Gäste jedoch wieder etwas. Doch man merkte, dass die Eisernen den Aufstieg nun klarmachen wollten. Es dauerte allerdings bis zur 85. Minute, ehe Alexander Bischoff die mitgereisten Fans und seine Teammitglieder mit seinem Tor nach einer Ecke in Ekstase versetzte. Daniel Salge machte mit seinem Elfmetertreffer in der 90. Minute dann den Deckel für den SVU auf die Partie, die Meisterschaft und den Landesliga-Aufstieg. Die gelb-rote Karte wegen Meckerns für Florian Koziol, der den Elfer herausgeholt hatte, wurde da zur Nebensache, denn alle, die es in Adersheim an diesem Mittwochabend mit dem SV Union Salzgitter hielten, kannten nur noch eins: grenzlosen Jubel!

