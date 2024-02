Wolfenbüttel. Punkten für den Klassenerhalt ist Pflicht. MTV/BG-Neuzugang Simon Fransis gibt sein Heimdebüt für die Regionalliga-Basketballer.

Derby-Zeit am Landeshuter Platz: Die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel bitten den Lokalrivalen SG Braunschweig zum Rückspiel (Samstag, 18.30 Uhr). Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge sehnen die Wolfenbütteler sich einen Heimsieg herbei. Hoffnung geben dabei ein Blick aufs Hinspiel und die sich zumindest etwas verbesserte personelle Situation im MTV/BG-Team.

Nach fünf Niederlagen zum Saisonstart hatten die Wolfenbütteler im November den ersten Sieg ausgerechnet im Derby in der Braunschweiger Tunica-Halle verbucht. Mit großer kämpferischer Leistung hatte sich das MTV/BG-Team durchgesetzt. Inzwischen hat sich im Kader der Wolfenbütteler einiges getan. Das Team, das am Samstag die SG empfängt, ist ein anderes als das, das in Braunschweig gewann. So fehlt den Gastgebern weiterhin Center Jannik Göttsche. Aufbauspieler Lennart Römer wird dagegen wohl erstmals seit einigen Wochen wieder spielen können. „Er hat noch Trainingsrückstand“, gibt MTV/BG-Coach Christian Raus zu bedenken.

MTV/BG-Neuzugang Simon Fransis steht vor Heimdebüt

Spielbereit sind auch die zwei ausländischen MTV/BG-Profis, die beide im Hinspiel noch nicht dabei waren. Ken-Jah Bosley hat sich seit Dezember schon gut integriert im Team, schleppt aber seit seinem ersten Spiel noch eine Fußverletzung mit sich herum. Der Flügelspieler Simon Fransis hat derweil vor einer Woche in Stade sein Debüt gegeben. „Er hat ordentlich abgeliefert“, sagt Raus über die 22 Punkte des Schweden und ergänzt: „Er ist natürlich noch nicht zu 100 Prozent integriert, aber ist jetzt schon einen Schritt weiter als vor einer Woche.“

MTV/BG Wolfenbüttel will dringend Punkte gegen den Abstieg sammeln

Das Spiel beim ambitionierten VfL Stade war für die Wolfenbütteler noch kein Gradmesser. „Aber jetzt kommen heiße Wochen auf uns zu mit Spielen, in denen es etwas für uns zu holen gibt“, betont der Coach. Vor allem die Heimspiele gegen Braunschweig, Rendsburg (2. März) und Bramsche (16. März) sollen für die MTV/BG-Mannschaft siegreich enden. „Wir brauchen jetzt die zwei Punkte im Derby. Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir jetzt gewinnen“, unterstreicht Raus.

Das defensive Hauptaugenmerk werden die Wolfenbütteler dabei auf den SG-Scharfschützen Jeremy Ingram legen. „Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht völlig eskaliert“, fordert Raus. Mit durchschnittlich 24 Punkten pro Partie ist Ingram Topscorer der Gäste. Mit ihren zahlreichen Doppellizenz-Spielern, unter anderem Nikola Tomic und Sinan Gerhardt, hat der Löwen-Nachwuchs aber noch andere gefährliche Waffen im Kader. Und dann steht ja auch noch der ehemalige Wolfenbütteler Kai Globig im Kader der SG. Er wechselte noch in der Hinrunde einmal die Oker flussabwärts. Zuletzt kam er aber bei der SG nicht zum Einsatz.

„Wir freuen uns auf das Derby und hoffen, dass unsere Fans zahlreich erscheinen und uns lautstark unterstützen“, sagt MTV/BG-Coach Raus.