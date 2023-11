MTV/BG Wolfenbüttel feiert Derby-Sieg in Braunschweig

Leon Fertig (am Ball) hatte mit seiner Defensivarbeit großen Einfluss auf den Wolfenbütteler Erfolg, trat aber auch als Punktesammler in Erscheinung.

Da ist er, der Derby-Sieg für die MTV/BG Wolfenbüttel. Die Lessingstädter erkämpften sich einen 81:75 (21:26, 21:9, 19:16, 20:24)-Erfolg bei der SG Braunschweig und überstanden dabei eine spannende Schlussphase nervenstark. Es war gleichzeitig der erste Saisonsieg für die Truppe von Coach Christian Raus und unheimlich wichtig, um Hoffnung zu schöpfen und Fahrt aufzunehmen für den fortwährenden Abstiegskampf in der 1. Basketball-Regionalliga.

Der Ex-Braunschweiger Jannik Göttsche und Lennart Römer, nach einem Ballgewinn gegen den Topscorer der Partie, Jeremy Ingram (insgesamt 25 Punkte), markierten die ersten Zähler für die Gäste in der gut gefüllten Tunica-Halle, in der sich die Anhänger beider Lager zahlenmäßig kaum unterschieden. Doch vor allem Ingram bekamen die Wolfenbütteler im weiteren Verlauf des ersten Viertels kaum unter Kontrolle. Der US-Guard kam auf 15 Zähler in dem Abschnitt, aus dem die Hausherren mit einer 5-Punkte-Führung hinausgingen.

Lennart Römer ließ einige Braunschweiger im Eins-gegen-Eins eiskalt stehen und erzielte 14 Punkte. Foto: Stefan Lohmann / regios24

MTV/BG Wolfenbüttel stellt Braunschweigs Topscorer kalt

Im zweiten Viertel lief es bereits besser für die Gäste. Antreiber Elias Güldenhaupt verbuchte die ersten sieben Punkte für sein Team. Außerdem hatte Coach Raus inzwischen Leon Fertig anstelle von Lennart Römer die Aufgabe anvertraut, den Braunschweiger Scharfschützen Ingram zu bewachen. Und dessen defensive Arbeit zahlte sich aus. Die Trefferquote des Punktesammlers und der SG insgesamt sank deutlich. Mitte des Abschnitts brachte Fabian Drinkert die Gäste mit einem offenen Dreier aus der Ecke erstmals wieder in Führung. Der die Wochen zuvor verletzte Göttsche zeigte großes Durchsetzungsvermögen, als er nach vier Versuchen, nachdem er jedes Mal seinen eigenen Rebound geholt hatte, endlich den Ball im Korb unterbrachte.

Jannik Göttsche (rechts) machte ein gutes Spiel gegen sein ehemaliges Team, konnte aber nach Verletzungspuase noch nicht sein volles Leistungsspektrum abrufen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Leon Fertig und Elias Güldenhaupt bauen die Führung aus

Leon Fertig baute kurz nach der Pause die Führung mit einem trockenen Dreier auf neun Punkte aus. Güldenhaupt setzte nach einem Offensiv-Rebound noch zwei oben drauf. Zum Ende des dritten Viertels häuften sich bei den Wolfenbüttelern, die ohne die kurzfristig ausgefallenen Emilio Arellano, David Röll, Kai Globig und Luca Hammerl antreten mussten, die Fehler. Mit einer ganz jungen Truppe auf dem Parkett gelang es MTV/BG in dieser Phase nicht, den Sack schon zuzumachen. Nachdem es Jannis Nielandt und Leif Jacobsen in den letzten Sekunden des Viertels nicht geglückt war, den Ball auf den Korb zu bringen, war Leon Fertig zur Stelle, der den Vorsprung mit einem „Buzzerbeater“ auf zehn Punkte ausbaute.

Elias Güldenhaupt (am Ball) war bester Scorer der Wolfenbütteler und sorgte kurz vor Schluss mit einem Ballgewinn für die Entscheidung im Derby gegen die SG (in Weiß). Foto: Olaf Hahn / regios24

Wolfenbütteler Führung schrumpft auf einen Punkt

Dennoch wurde es im letzten Spielabschnitt noch mal ordentlich spannend. Die Braunschweiger erhöhten noch einmal die Schlagzahl in der Verteidigung, so dass die Gäste weniger gute Wurfmöglichkeiten erhielten. Außerdem drehte für die SG Raphael Ejimofor auf und traf seine Dreier. Anderthalb Minuten vor Schluss waren die Gastgeber auf vier Punkte ran, 40 Sekunden später nach einem wilden Braunschweiger Dreipunktwurf, der übers Brett seinen Weg ins Ziel fand, führte Wolfenbüttel nur noch mit einem einzigen Zähler.

Vor allem die Mentalität meiner Mannschaft war überragend. So haben wir auch die schwierige Phase zum Schluss überstanden. Christian Raus, Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel

Den nächsten Angriff der Gäste stoppte die SG per Foul. Lennart Römer traf einen der beiden daraus resultierenden Freiwürfe zum 77:75. Braunschweig war wieder im Ballvortrag, doch der an diesem Abend überragende Güldenhaupt langte dazwischen, gewann den Ball und sicherte MTV/BG zwei Punkte per Korbleger – die Entscheidung war gefallen. Am Ende ließen sich die Wolfenbütteler von ihrem mitgereisten Anhang für diesen Derby-Sieg gebührend feiern.

Christian Raus lobt vor allem die Mentalität seiner Mannschaft

„Es war ein Arbeitssieg und ein ganz wichtiger“, stellte Coach Raus klar. 25 Ballverluste standen am Ende für seine Mannschaft zu Buche. Außerdem hatten die Wolfenbütteler das Rebound-Duell zwar klar gewonnen (47:27), „dafür ist das Ergebnis etwas zu knapp ausgefallen“, sagte Raus. Ansonsten überwog aber das Lob. „Vor allem die Mentalität meiner Mannschaft war überragend. So haben wir auch die schwierige Phase zum Schluss überstanden.“

MTV/BG: Le. Römer 14/4 Stelas, Nieland 4, Li. Römer, Göttsche 15/11 Rebounds, Heitmann 2, Drinkert 3/1 Dreier, Jacobsen 4, Uster 7/1 Dreier, Güldenhaupt 18/11 Rebounds/7 Assists/7 Steals, Fertig 14/1 Dreier/8 Rebounds.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de