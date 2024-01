Wendessen. Die Oberliga-Fußballerinnen verfolgen in dem stark besetzten Hallen-Turnier in Vinnhorst das Ziel, Spaß zu haben.

Nach Testspielabsage jetzt erst mal Budenzauber: Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen sind am Sonntag in Hannover-Vinnhorst beim Neue-Presse-Masters, einem renommierten und stark besetzten Hallenfußball-Turnier, zu Gast. Ihre Reise nach Hamburg inklusive Testspiel gegen den SC Viktoria am vergangenen Wochenende fiel dagegen aus, weil die Hansestadt die Plätze gesperrt hatte. „Wir fahren am nächsten Wochenende hin, sind aber noch auf der Suche nach einem neuen Testspielgegner“, erklärt SVW-Trainer Marcel Döring. Viktoria ist da bereits im Verbandspokal gegen Eimsbüttel gefordert.

Zunächst steht am Sonntag ein Hallen-Highlight auf dem Programm. Die Wendesserinnen spielen beim NP-Masters-Turnier in der Vorrunde gegen den Oberliga-Rivalen TSV Limmer und den Bezirksligisten Mellendorfer TV. „Unser Ziel ist es, in der Gruppe Erster oder Zweiter zu werden und damit weiterzukommen“, betont Döring. Ansonsten gilt: „Für uns ist das eine gute zusätzliche Trainingseinheit. Wir wollen vor allem Spaß haben und verletzungsfrei durchs Turnier kommen.“

Jahrelang hatten die Wendesserinnen überhaupt nicht an Hallen-Turnieren teilgenommen. In dieser Winter-Saison gewannen sie dann beim Comeback direkt den Cup in Bockenem. „Da waren wir Favorit. Das sieht jetzt etwas anders aus“, sagt Döring über das stark besetzte Turnier in Vinnhorst, zu dem hohe dreistellige Besucherzahlen erwartet werden. Weitere Oberliga-Rivalen (BW Tündern, HSC Hannover) und mit Hannover 96 auch ein Regionalliga-Team zählen eher zu den Favoriten. Zahlreiche teilnehmende Landesliga- und Bezirksliga-Teams mussten sich erst über Qualifikations-Turniere das Ticket sichern, als Oberliga-Spitzenreiter sind die Gäste aus Wolfenbüttel dagegen gesetzt.