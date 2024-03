Salzgitter-Bad. Die Sportclub-Reserve holt mit dem 4:0 im Derby den zweiten Sieg im zweiten Spiel in diesem Kalenderjahr und klettert in der Tabelle.

Der SC Gitter II kommt gut aus den Startlöchern in der 1. Fußball-Nordharzklasse. Nach dem 2:1-Sieg über den SV Glück Auf Gebhardshagen vor einer Woche legte die Elf von Trainer Michael Weber am Sonntag im nächsten Derby mit einem 4:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den KSV Vahdet Salzgitter II nach. Allerdings traten die Gäste stark ersatzgeschwächt an.

„Wirklich großen Respekt an den Gegner, der hier zunächst mit zehn Mann ankam, ehe später noch ein Spieler hinzu stieß. Da waren einige Ü40-Jungs dabei. Dass Vahdet trotzdem gespielt hat, ist keine Selbstverständlichkeit“, lobte Weber den Sportsgeist der Vahdet-Reserve. Vor dem Spiel hatte er seine Jungs noch gewarnt, das Spiel unter dieser Konstellation auf die leichte Schulter zu nehmen. „Scheinbar hat mir keiner richtig zugehört. Spielerisch war noch sehr viel Luft nach oben. Gegen ein vollbesetztes Vahdet-Team hätten wir mit dieser Leistung keine Chance gehabt“, kritisierte Weber seine Mannschaft.

Erst in der 35. Spielminute gelang den Hausherren der erste vernünftige Angriff, der auch zur 1:0-Pausenführung führte. Thomas Gauf gelang der Treffer. Kurz nach der Pause legte Kapitän Michele Martoccia nach (57.). Doch das Spiel des Sportclubs wurde auch mit dem 2:0 im Rücken nicht wirklich ansehnlicher. „Das Ergebnis täuscht am Ende über den Spielverlauf hinweg. Wir machen hinten raus zwar noch zwei Tore, da waren die Kräfte des Gegners aber verständlicherweise aufgebraucht“, kommentierte Weber die Treffer von Neuzugang Alexander Buchholz-Litty (80.) und Abdulkadir Kizilboga (85.). Beide waren kurz zuvor eingewechselt worden. „Für die Jungs aus der zweiten Reihe war das Spiel gut, um sich zu präsentieren. Alex und Abdu haben die Chance genutzt“, sagte der SC-Trainer, der zumindest mit dem Ergebnis zufrieden war.

mh