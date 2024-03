Salzgitter-Bad. Das Derby gegen Glück Auf Gebhardshagen geht mit 2:1 an den Sportclub. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nun fünf Punkte.

Auftakt nach Maß für Fußball-Nordharzligist SC Gitter II: Zum Rückrundenstart gewinnt die Sportclub-Reserve das Derby gegen den SV Glück Auf Gebhardshagen auf eigenem Platz mit 2:1 (0:0) und bringt Luft zwischen sich und die Abstiegsplätze.

Mit Bedacht starteten die Südstädter ins Spiel. Gegen die lebhaft aufspielenden Gäste wirkte Gitters Spiel zunächst statisch. Gegen die gutstehende SC-Abwehr um Innenverteidiger Steven Bormann fanden die Knappen jedoch nur selten Anspielstationen im Angriff. Die Gebhardshagener selbst störten früh knapp hinter der Mittellinie, was ihnen überwiegend einen Ballgewinn bescherte.

Der SC Gitter II lässt in Halbzeit 1 viele Chancen liegen, Tor von Gebhardshagen wird nicht gegeben

Die besseren Tormöglichkeiten hatte in der ersten Halbzeit trotzdem Gitters Reserve: Kapitän Michele Martoccia vergab knapp nach Kopfballzuspiel von Benjamin Cuda (26.). Kurz darauf verstolperte Justin Müller den Ball freistehend aus kurzer Distanz (28.). Glück Auf-Keeper Niklas Voß war zu Stelle als Til-Valentin Günthers Flanke zu einem gefährlichen Torschuss mutierte (30.). Glück für die Gastgeber dann in der Folge: Einen Kopfball von Gebhardshagens Felix Eikel klärte Günther deutlich hinter der eigenen Torlinie (35.). Trotzdem ging es mit 0:0 in die Kabinen.

Sobek und Martoccia bringen den SC Gitter II auf die Siegerstraße

Unmittelbar nach Wiederanpfiff war Tobias Sobek zur Stelle, der eine Ecke von Benjamin Cuda per Kopfball zur 1:0-Führung für die Hausherren verwandelte (51.). In der nun intensiveren Partie hatten die Gäste augenscheinlich die höheren Ballanteile. Wie auch in der ersten Hälfte mangelte es den Gebhardshagenern jedoch an guten Torchancen. Diese hatte wiederum der Gastgeber: SC-Stürmer Torben Gabrielson versuchte es aus 25 Metern mit einem Heber über den herauseilenden Voß und traf nur die Latte (77.). Kurz danach hatte der Glück Auf-Schlussmann das Nachsehen, als SC-Kapitän Martoccia vor ihm alleinstehend im zweiten Versuch zum 2:0 ins Tor traf (82.). Gebhardshagens Lukas Otto gelang kurz vor dem Ende noch der 1:2-Anschlusstreffer (88.). „Es war eine offene Partie, in der jeder hätte gewinnen können“, befand SC-Trainer Michael Weber.

Tore: 1:0 Sobek (51.), 2:0 Martoccia (82.), 2:1 Otto (88.).

