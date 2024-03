Wolfenbüttel. Die Lebenstedter spielen im Nachholspiel beim MTV Wolfenbüttel II 2:2-unentschieden und machen Schritt in die richtige Richtung.

Der KSV Vahdet Salzgitter hat mit einem Teilerfolg im Nachholspiel beim MTV Wolfenbüttel II eine gute Reaktion auf die 0:2-Heimniederlage gegen den VfL Oker gezeigt. Das Team von Veysel Polat erreichte am Mittwochabend bei eisigen Temperaturen auf der Meesche ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Ali Elibol brachte die Gäste in einem guten Bezirksliga-Spiel früh mit 1:0 in Führung (5.). Die Hausherren nutzten kurz vor der Pause einen schlecht ausgeführten Freistoß des KSV Vahdet in dessen eigener Hälfte, um das Leder zu erobern und den nicht unverdienten Ausgleich zu machen (34.). „Es war ein Spiel, in dem es ständig hin und her ging. Mal hatten wir eine gute Phase mit viel Ballbesitz und Chancen, mal war es der MTV Wolfenbüttel II. Für den neutralen Zuschauer war es sicherlich sehr schön anzusehen“, fasste Polat das Geschehen auf dem Platz zusammen.

In der Schlussphase ist der KSV Vahdet Salzgitter dem Sieg näher als der Gegner

Nach der Pause nutzten die Gastgeber eine ihrer Drangphasen, um das Spiel komplett zu drehen. Manuel Straube machte in der 64. Spielminute das 2:1. Im Anschluss stellte Polat um und ließ fortan mit zwei Stürmern spielen. Die Maßnahme trug schnell Früchte. Samir Abdul besorgte den Ausgleich und damit den Endstand (74.). „Wäre das Spiel noch zehn Minuten länger gegangen, hätten wir wahrscheinlich sogar noch den Siegtreffer gemacht, denn die Schlussphase gehörte wieder uns. Aber über die 90 Minuten gesehen, war es das gerechte Ergebnis“, erklärte Vahdet-Coach Polat.

Wie schon am Sonntag gegen Oker holte er seine Mannschaft nach der Partie zusammen. Diesmal gab es aber keine Standpauke, sondern ein Lob für die gezeigte Reaktion. „Wenn die Jungs weiter solch konzentrierte Leistungen zeigen und sich voll auf den Fußball fokussieren, sind wir auf dem richtigen Weg, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen“, so Polat, der am Sonntag noch die Einstellung seiner Spieler in Frage gestellt hatte.

Tore: 0:1 Elibol (5.), 1:1 Thiele (34.), 2:1 Straube (64.), 2:2 Abdul (74.).

