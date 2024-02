Lebenstedt. Trainer Radek Vit ist nach dem 2:3 seiner Mannschaft gegen den Tabellenzweiten sichtlich unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

Sichtlich angefressen saß Radek Vit in den Drittelpausen auf der Bank und grübelte. Überhaupt nicht zufrieden war der Icefighters-Trainer mit dem letzten Hauptrunden-Auftritt seiner Mannschaft in der Eishockey-Regionalliga, der gegen die Beach Devils Timmendorf mit 2:3 nach Penaltyschießen in die Hose ging.