Hannover. Ole Behrens wird erstmals Landesmeister im Kugelstoßen, Nikolas Raeth in der höheren Altersklasse U20 Dritter über 60 Meter Hürden.

Mit einer Gold- und einer Bronzemedaille im Gepäck sind vier Nachwuchsathleten des SV Union Salzgitter von den Landesmeisterschaften der Altersklassen U16 und U20 aus Hannover heimgekehrt. Bei den Hallen-Titelkämpfen im Bundesleistungszentrums am Maschsee hat besonders Ole Behrens mit seiner ersten Landesmeisterschaft im Kugelstoßen begeistert.

Der Unioner Ole Behrens wird seiner Favoritenrolle im Kugelstoßen gerecht

Der noch 13-jährige Ole Behrens hatte im Dezember bei der Aktion „AdventSZläufer“ einen bemerkenswerten Beitrag geleistet. Durch eine Laufleistung von mehr als 200 Kilometern hatte er dazu beigetragen, dass am Ende 15.000 Euro an die ambulante Kinderhospizarbeit der Hospiz-Initiative Salzgitter übergeben wurden. Nun beschenkte sich der Sölter selbst. Er reiste mit einer Bestleistung von 10,84 Meter nach Hannover, die er bei den Bezirksmeisterschaften im Kugelstoßen erzielt hatte. Damit galt er als einer der Favoriten der Klasse M14.

Das noch unerfahrene Wurftalent ging sichtbar nervös in den Wettkampf, doch direkt mit seinem ersten Versuch setzte er sich an die Spitze der Konkurrenz. Bei 9,78 m kam die Kugel auf. Der Bewegungsablauf beim zweiten Stoß funktionierte noch besser: Der Versuch wurde mit 10,34 m gemessen. Das war die klare Führung vor Dennis Schmid vom TV Langen, der sich zwar im letzten Versuch noch auf 9,82 m verbesserte, den ersten Landesmeistertitel von Ole Behrens aber nicht mehr gefährden konnte.

Ole Behrens ist erstmals Landesmeister im Kugelstoßen. © regios24 | Manfred Spittler

Der Unioner Nikolas Raeth behauptet sich gegen die ältere Konkurrenz und holt Bronze

Nikolas Raeth hatte erst vor zwei Wochen bei den U18-Landesmeisterschaften den kompletten Medaillensatz mit ins Vereinsheim des SV Union gebracht. Nun trat er in der Klasse U20 gegen überwiegend deutliche ältere Konkurrenten an. Schon im 60-Meter-Sprint behauptete sich Raeth mit Bravour. Mit 7,19 Sekunden verbesserte er seinen Hausrekord um 1/100 Sekunde und qualifizierte sich fürs Finale. Gegen starke Konkurrenz steigerte er als Sechster mit 7,18 sek nochmals seine Bestleistung. Über 200 Meter zeigte er als Fünfter in 23,20 sek ebenfalls ein starkes Rennen, bevor das Sprinttalent sogar noch einen Podiumsplatz erkämpfte. Über 60 Meter Hürden musste er die fünf mit 99,1 Zentimeter ungewohnt hohen Hindernisse überwinden. In 8,83 sek erkämpfte sich der jüngste Teilnehmer des Finals die Bronzemedaille. Auf Platz 2 fehlte ihm lediglich 1/100 Sekunde.

Paula Korn (W14) und Dominic Swoboda (M15) komplettierten das Union-Quartett in Hannover. Korn konnte über 60 Meter ihre Qualifikation in 8,72 sek gewinnen. Im Zwischenlauf lief sie als Siebte in 8,77 sek über die Ziellinie. Über 60 Meter Hürden benötigte Korn im Vorlauf als Sechste 10,74 sek. Im Dreisprung verbesserte Swoboda als Sechster seine persönliche Bestleistung aus der Freiluftsaison des vergangenen Jahres von 9,19 auf 9,30 m.