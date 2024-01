Hannover. Bei den Landesmeisterschaften in der Halle ist der 17-Jährige vom SV Union Salzgitter in drei Disziplinen vorn dabei.

Der Höhenflug von Nikolas Raeth geht auch bei der ersten überregionalen Meisterschaft des Jahres weiter. Bei den Titelkämpfen der Leichtathletikverbände Niedersachsen und Bremen in Hannover sprintete die große Nachwuchshoffnung des SV Union Salzgitter in der Altersklasse U18 zum Titel über 200 Meter und machte mit Silber über die 60-Meter-Sprintdistanz sowie Bronze im Hürdenlauf den Medaillensatz komplett.

Gleich zu Beginn der Meisterschaft in der Landeshauptstadt wurden die Qualifikationen und danach die Halbfinals über die 60 Meter ausgetragen. Nikolas Raeth war aufgrund seiner starken Vorleistung ohne Qualifikation direkt fürs erste Halbfinale gesetzt. Und obwohl auf dem Trainingsplan zurzeit neben Sprint und Koordination auch viele Kraftelemente stehen, wirkte der Unioner sehr spritzig und kam hervorragend aus den Blöcken. Als überlegener Sieger seines Laufes in guten 7,29 Sekunden erreichte er problemlos das Finale der Klasse U18. Hier katapultierte er sich ähnlich stark in Richtung Ziel. Noch ein wenig schneller als im Halbfinale lief er in 7,27 Sekunden auf Platz 2. Lediglich Fjare Lorin Zirbus (7,11 Sekunden, LG Osterode) kam vor Raeth ins Ziel.

Nikolas Raeth von Union Salzgitter distanziert die Konkurrenz über 200 Meter deutlich

Etwas Besonderes hatte sich der junge Unioner am zweiten Tag für die Runde mit überhöhten Kurven vorgenommen. Er ging als Favorit in das 200-Meter-Rennen und sollte dieser Rolle auch gerecht werden. Der Titel wurde in vier Zeitendläufen ermittelt. Obwohl Raeth in seinem Durchgang nicht gegen seinen stärksten Kontrahenten – den 60-Meter-Sieger Zirbus – laufen konnte, der einen Lauf später antrat, lief der Unioner eine starke Zeit. In 23,15 Sekunden wurde der 17-jährige Sölter mit dem großen Vorsprung von genau einer halben Sekunde Landesmeister.

Doch viel Zeit zum Jubeln hatte Raeth nicht, denn mit dem 60-Meter-Hürdenlauf stand noch eine weitere Herausforderung auf dem Programm. Nach gutem Start folgte eine nicht ganz optimale erste Hürde. Doch der Unioner kämpfte sich in den Lauf hinein und versuchte, zwei starke Kontrahenten vom SV Werder Bremen nicht enteilen zu lassen. Am Ende gelang ihm dies nicht ganz. Mit 8,61 Sekunden landete Raeth lediglich zwei Hundertstel Sekunden hinter Vizemeister Benjamin Beta auf Rang 3. Kein Grund zur Enttäuschung: Freudestrahlend präsentierte der junge Unioner mit der gerade erkämpften Bronzenen am Ende von zwei anstrengenden Wettkampftagen nämlich den kompletten Medaillensatz. Ein weiterer Erfolg für das Leichtathletik-Talent aus Salzgitter-Bad.