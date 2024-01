Lebenstedt. Eishockey-Regionalligist Salzgitter Icefighters schaltet beim 6:5-Heimsieg gegen den TuS Harsefeld Tigers zu früh ab.

Ergebnistechnisch war es ein exzellentes Wochenende für Eishockey-Regionalligist Salzgitter Icefighters. Dem starken 7:2 am Freitagabend beim Hamburger SV ließen die Stahlstädter vor heimischer Kulisse am Sonntagabend ein knappes 6:5(4:2, 0:1, 2:2) über die TuS Harsefeld Tigers folgen. Mit den sechs Punkten bleiben die Icefighters weiter im Rennen um Platz 4, der Heimrecht in der ersten Play-off-Runde bedeuten würde.